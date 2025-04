Filho de presidente do Retrô perde pênalti decisivo que deu taça ao Sport

A- A+

Diego Guerra, filho do presidente do Retrô, Laércio Guerra, perdeu a quarta e decisiva penalidade da equipe que deu ao Sport o tricampeonato do Pernambucano. O jogador cobrou mal e Caíque França defendeu - anteriormente, Grafite tinha acertado o travessão. No fim, mesmo com o triunfo por 2x1 da Fênix na Ilha do Retiro, os rubro-negros foram campeões ao ganharem por 4x2 nos pênaltis.

O Sport converteu as penalidades com Rivera, Chico, Carlos Alberto e João Silva. O Retrô marcou com Fialho e Radsley.

Com a conquista, o Sport chegou ao 45º título do Pernambucano. O Retrô alcançou o terceiro vice-campeonato (também ficou em segundo em 2022 e 2023). O Leão volta a campo domingo, contra o Palmeiras, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Fênix joga dia 13 de abril, contra a Tombense, na Arena de Pernambuco, pela Série C.





