A- A+

FUTEBOL Filho de Richarlison, apelidado de 'bebê', faz sucesso nas redes sociais com o tio Vídeos de Eduardo Daibert, irmão de Amanda, namorada do jogador e mãe de Richarlison Jr, batem milhões de visualizações e curtidas no Tiktok

Pais de primeira viagem, Richarlison e a influenciadora digital Amanda divertem as redes, nos últimos meses, com vídeos de Richarlison Jr., filho de dois meses do casal. Mas é o tio do bebê, Eduardo, que vem roubando a cena com vídeos inusitados com o pequeno. Já são mais de 10 milhões de curtidas nas cinco publicações de mais sucesso.

Desde o nascimento do pequeno, em maio, Eduardo exibe orgulhosamente o sobrinho nas redes. Ele criou o hábito de chamar Richarlison Jr. de "bebê" nas postagens, algo que Amanda percebeu durante a gravação. Nas redes, o momento divertiu os seguidores dos irmãos, que agora adotaram o apelido do pequeno.



'Pai do bebê': fãs de Richarlison criaram apelido para filho do jogador — Foto: Reprodução/Redes sociais



O apelido foi parar até nas redes sociais do jogador. No dia dos pais, ele e Amanda publicaram uma foto em conjunto, e, nos comentários, as mensagens para o jogador foram unânimes: "Feliz dia dos pais, pai do bebê". E o mesmo aconteceu na publicação da comemoração de dois meses do pequeno.

Antes mesmo de dar luz ao menino, Amanda publicou um vídeo rebatendo críticas pelo nome escolhido para Richarlison Jr. Ela explicou que, em sua família, é uma tradição homenagear o filho com o nome do pai. Dudu também publicou um vídeo após a repercussão. "Eu amo o nome do meu sobrinho, Richarlison, e amo o nome do adulto também. Meu nome é Eduardo, do meu pai é Eduardo, e assim por diante. Eu apoiei 100% a decisão da minha irmã em nomear o filho dela, e mesmo se eu não apoiasse, o filho é da minha irmã", comentou ele.

Em outro vídeo, Eduardo compartilha um momento em que canta para o bebê se acalmar e parar de chorar. Nos comentários, os seguidores brincaram com o estilo de voz inusitado do influenciador, que também é conhecido pelo alter ego Dudinha nas redes. "A criança dando os primeiros passos só para ir embora", provocou um perfil no Tiktok.

As expressões faciais do bebê também fazem sucesso. Logo na primeira foto divulgada pelos pais, Richarlison Jr. está com o rosto franzido, como se estivesse com raiva. "A mãe carrega os 9 meses, sofre e o bebê vem a xerox do pai", brincou uma internauta. Um comentário também se tornou comum nas publicações de Amanda, mas com uma conotação negativa. "Ele é a cara do pai, tadinho", lamentam, com frequência, os seguidores.

Atualmente, Amanda está morando em Londres, com Richarlison Jr. e o jogador. O atacante vive grande momento nesta temporada pelo Tottenham, com três participações em gols em dois jogos da Premier League, o que rendeu mais uma convocação para a seleção brasileira. No dia 4 de setembro, o Brasil enfrentará o Chile, no Maracanã, e depois viajará para enfrentar a Bolívia, no próximo dia 9, para encerrar a participação nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, já com a classificação garantida.

Veja também