Sport Momento aleatório: filho de Snoop Dogg aparece com camisa do Sport nas redes sociais O perfil oficial do Leão deixou uma mensagem para Champ Medici neste domingo (28)

Momento aleatório. Filho do rapper americano Snoop Dogg, Champ Medici apareceu em suas redes sociais com a camisa do Sport. Ele aparece com uma mulher numa foto publicada na função story do instagram.

A torcida rubro-negra percebeu a foto neste domingo (28) e rapidamente viralizou. Os torcedores deixaram mensagens no perfil de Champ (@cbroadus).

O próprio perfil do Leão entrou na brincadeira e também deixou uma sobre a aleatoriedade.

"Boa noite só pra quem abriu o Instagram e deu de cara com o @champmedici, filho do @SnoopDogg, vestindo o manto rubro-negro! É o Leão!", escreveu o Sport.

Boa noite só pra quem abriu o Instagram e deu de cara com o @champmedici, filho do @SnoopDogg, vestindo o manto rubro-negro! É o Leão! pic.twitter.com/qPtsS5vg1b — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 28, 2024

