Sport Filho de Vagner Love vai reforçar Sport nas categorias de base Aos 17 anos, Enzo Vagner estava no Cruzeiro desde o ano passado

O Sport está de atacante novo em sua categoria de base. Filho de Vagner Love, Enzo Vagner está perto de começar a defender o Leão. Aos 17 anos, o jovem desembarca na Ilha do Retiro para compor o sub-17 rubro-negro, após sair do Cruzeiro.

Enzo é aguardado no clube nesta quarta-feira (23), onde assinará um contrato de formação de três anos.

Contratado pelo Cruzeiro em julho do ano passado, Enzo atuou em 21 partidas da equipe celeste. Por lá, foram 21 partidas, além de seis gols marcados. Em 2023, esteve em campo em jogos do Mineiro juvenil, Brasileiro sub-17 e Copa do Brasil da categoria.

