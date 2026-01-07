Qua, 07 de Janeiro

Destaque

Filho de Zidane chega às quartas da Copa Africana sem sofrer gol com a seleção da Argélia

O goleiro de 27 anos tem mais um motivo para comemorar: ele está na disputa pelo posto de melhor da posição na competição que está sendo disputada no Marrocos

Nos três jogos que disputou como titular no torneio, ele não foi vazado nenhuma vezNos três jogos que disputou como titular no torneio, ele não foi vazado nenhuma vez - Foto: Reprodução/@luca

O DNA da família Zidane continua em evidência nos campos de futebol. Luca Zidane, filho do famoso ex-camisa 10 que se consagrou com a seleção francesa no mundial de 98, vem chamando a atenção na Copa Africana de Nações no gol da seleção da Argélia. Isso porque nos três jogos que disputou como titular no torneio, ele não foi vazado nenhuma vez. E mais: Seu desempenho ajudou a levar a equipe às quartas de final.

Além de vislumbrar a conquista do título, o goleiro de 27 anos tem mais um motivo para comemorar: ele está na disputa pelo posto de melhor da posição na competição que está sendo disputada no Marrocos.

O bom desempenho fez o jogador ganhar as manchetes do jornal espanhol AS. Na reportagem publicada na edição desta quarta-feira, o periódico noticia que "a decisão de escalar Luca como titular provou ser um sucesso estrondoso".

Segundo a publicação, o atleta, que defende a equipe do Granada, da segunda divisa da Espanha, conta com um torcedor especial nos jogos. Zinedine Zidane foi flagrado no estádio acompanhando o desempenho do filho.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Luca Zidane (@luca)

Ainda de acordo com o As, Luca, que defendeu a França nas categorias de base do sub-16 ao sub-20, optou por jogar pela Argélia, pátria dos seus avós paternos, justamente pela chance de atuar na Copa Africana de Nações. E ele vem aproveitando bem a primeira sequência como titular para mostrar serviço.

Após se classificar na fase de grupos em primeiro lugar, Luca fez a sua parte na suada vitória de 1 a 0 sobre a República Democrática do Congo, pelas oitavas de final. No sábado, diante da Nigéria, a Argélia tem o desafio de buscar uma vaga às semifinais da competição. E o filho de Zidane espera manter as suas redes invictas para pavimentar mais uma classificação na Copa Africana de Nações.

