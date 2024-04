Filhos de Harry Kane ficam feridos após acidente de carro na Alemanha

A- A+

Três dos quatro filhos do atacante Harry Kane ficaram feridos após o veículo em que estavam ter sido atingido por outro em um cruzamento. Segundo jornal alemão Bild, aconteceu por volta das 17h15 no horário local (12h15 em Brasília) em uma estrada estadual, perto de Schäftlarn, no distrito de Munique. Um motorista, de 20 anos, dirigia um Renault que fazia uma conversão à esquerda na entrada de uma rodovia, quando colidiu com um Mercedes, veículo em que os quatro filhos de Kane estavam.

Com o impacto da colisão, três dos filhos do jogador ficaram feridos: Louis (3), Vivienne (5) e Ivy (7). No outro veículo, os três passageiros (de 3, 43 e 48 anos) também ficaram feridos. Todos os oito ocupantes dos veículos envolvidos foram levados a hospitais por helicópteros e ambulâncias, segundo o Bild.

