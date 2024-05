A- A+

Argentina Filhos de Maradona pedem à Justiça para exumar corpo e transferir mausoléu até área turística Petição assinada por herdeiros do camisa 10 sugere que corpo fique no bairro de Puerto Madero para que argentinos e estrangeiros possam prestar homenagens

Os filhos do ídolo do futebol argentino Diego Maradona, falecido em 2020, aos 60 anos, pediram à Justiça a transferência dos restos mortais do pai de um cemitério particular para um mausoléu na capital.

Após ser velado ao longo do dia na Casa Rosada, sede do governo argentino, o corpo do ex-atleta foi sepultado, numa cerimônia restrita para a família e amigos, no cemitério Bella Vista, em Buenos Aires. O velório levou cerca de 1 milhão de pessoas às ruas.

O pedido, que está sob análise de um tribunal da província de Buenos Aires, visa a "permitir a exumação dos restos mortais e a sua transferência em condições suficientes de segurança e confidencialidade", especifica o documento citado pela imprensa local.

Segundo o pedido, o mausoléu ficará localizado no bairro de Puerto Madero, próximo ao centro da capital argentina, "para que todo o povo argentino e cidadãos do mundo possam prestar homenagem àquele que foi o maior ídolo da Argentina".

A petição é assinada pelas filhas de Maradona, Dalma, Gianinna e Jana, bem como pela sua ex-companheira Veronica Ojeda, mãe do seu filho mais novo, Diego Junior. Maradona também reconheceu outros quatro filhos de casos extraconjugais.

