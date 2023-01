A- A+

Perdão Filhos de Sandra Regina vão ao velório de Pelé e afirmam que perdoaram o avô antes da morte Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento, encontraram Pelé no hospital a pedido do avô

Netos de Pelé e filhos de Sandra Regina, que foi rejeitada pelo ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira, Octávio Felinto Neto e Gabriel Arantes do Nascimento foram até o velório do Rei do futebol na Vila Belmiro, em Santos, nesta segunda-feira (02), e afirmaram que perdoaram o avô antes da sua morte, na última quinta (29).

Eles dois, que moram nos Estados Unidos, foram até o Hospital Albert Einstein a pedido do avô. "Os últimos momentos foram muito bons, apesar de tristes. Estávamos nos Estados Unidos e uma das minhas tias me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão direto para o Einstein", afirmou Gabriel.

"Conversamos, falei para ele tudo, o quanto o admirava como jogador e como pessoa. Ficamos com as mãos entrelaçadas orando, conversando... Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão", completou.

"Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas", disse Octávio, o outro filho de Sandra Regina.

Quem foi Sandra Regina

Sandra Regina Arantes do Nascimento Felinto nasceu em Guarujá em 24 de agosto de 1964, fruto de uma relação de Pelé com a empregada doméstica Anísia Machado.

O Rei não reconheceu a filha que morreu em 2006, aos 42 anos, após ficar internada para o tratamento de uma metástase.

Ela ficou conhecida nacionalmente após uma batalha judicial para ser reconhecida como herdeira de Pelé, nos anos 1990.

Em 1991, Sandra entrou com um processo na justiça para que Pelé a reconhecesse como sua filha. Mesmo com a paternidade provada por teste de DNA, o ex-jogador moveu processos contra ela, mas perdeu, e em 1996 ela pode utilizar o sobrenome Arantes do Nascimento.



