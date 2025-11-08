A- A+

FUTEBOL Filipe Luís, Abel Ferreira e Tiago Nunes são indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo de 2025 A lista conta com 20 nomes selecionados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol; premiação ocorrerá em dezembro

Dois técnicos brasileiros estão entre os indicados ao prêmio de melhor treinador de clubes masculinos do mundo em 2025, promovido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).



São eles: Filipe Luís, do Flamengo e Tiago Nunes, da LDU-EQU. Além deles, o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, também foi selecionado.

A entidade reuniu especialistas e jornalistas de 120 países para realizarem as escolhas que foram divulgadas nesta quinta-feira. A lista traz 20 técnicos que se destacaram ao longo do ano.





Os três representantes comandaram seus respectivos elencos até as semifinais da Conmebol Libertadores de 2025. A final será decidida entre Flamengo e Palmeiras.

Além dos nomes da América do Sul, a relação inclui técnicos de destaque na Europa, como Diego Simeone (Atlético de Madrid), Hansi Flick (Barcelona), Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal) e Xabi Alonso (Real Madrid).

A IFFHS organiza votações para escolher os melhores do mundo em diversas categorias desde 1987. O prêmio leva em conta o desempenho dos profissionais durante o ano vigente, de janeiro a dezembro.

O resultado será anunciado após o dia 10 de dezembro.

Confira lista completa

Melhores técnicos de 2025, segundo IFFHS

Nome País Clube Antonio Conte Itália Napoli Diego Simeone Argentina Atlético de Madrid Enzo Maresca Itália Chelsea Hansi Flick Alemanha Barcelona Luís Enrique Espanha Paris Saint-Germain Mikel Arteta Espanha Arsenal Simone Inzaghi Itália Inter / Al Hilal Unai Emery Espanha Aston Villa Vincent Kompany Bélgica Bayern de Munique Xabi Alonso Espanha Bayer Leverkusen/Real Madrid Abel Ferreira Portugal Palmeiras Filipe Luís Brasil Flamengo Gustavo Costas Argentina Racing (ARG) Tiago Nunes Brasil Universidade Católica (Chile) / LDU Quito Vicente Sánchez Uruguai Cruz Azul (URU) Jesper Sørensen Dinamarca Vancouver Whitecaps (CAN) Matias Jaissle Alemanha Al-Ahli Saudita Shigetoshi Hasebe Japão Kawasaki Frontale (JAP) Krunoslav Jurčić Croácia Pyramid FC (EGY) Miguel Cardoso Portugal Mamelodi Sundowns (AFS)

Fonte: IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol

Veja também