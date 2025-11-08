Filipe Luís, Abel Ferreira e Tiago Nunes são indicados ao prêmio de melhor técnico do mundo de 2025
A lista conta com 20 nomes selecionados pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol; premiação ocorrerá em dezembro
Dois técnicos brasileiros estão entre os indicados ao prêmio de melhor treinador de clubes masculinos do mundo em 2025, promovido pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).
São eles: Filipe Luís, do Flamengo e Tiago Nunes, da LDU-EQU. Além deles, o português Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, também foi selecionado.
A entidade reuniu especialistas e jornalistas de 120 países para realizarem as escolhas que foram divulgadas nesta quinta-feira. A lista traz 20 técnicos que se destacaram ao longo do ano.
Os três representantes comandaram seus respectivos elencos até as semifinais da Conmebol Libertadores de 2025. A final será decidida entre Flamengo e Palmeiras.
Além dos nomes da América do Sul, a relação inclui técnicos de destaque na Europa, como Diego Simeone (Atlético de Madrid), Hansi Flick (Barcelona), Luis Enrique (PSG), Mikel Arteta (Arsenal) e Xabi Alonso (Real Madrid).
A IFFHS organiza votações para escolher os melhores do mundo em diversas categorias desde 1987. O prêmio leva em conta o desempenho dos profissionais durante o ano vigente, de janeiro a dezembro.
O resultado será anunciado após o dia 10 de dezembro.
Confira lista completa
Melhores técnicos de 2025, segundo IFFHS
|Nome
|País
|Clube
|Antonio Conte
|Itália
|Napoli
|Diego Simeone
|Argentina
|Atlético de Madrid
|Enzo Maresca
|Itália
|Chelsea
|Hansi Flick
|Alemanha
|Barcelona
|Luís Enrique
|Espanha
|Paris Saint-Germain
|Mikel Arteta
|Espanha
|Arsenal
|Simone Inzaghi
|Itália
|Inter / Al Hilal
|Unai Emery
|Espanha
|Aston Villa
|Vincent Kompany
|Bélgica
|Bayern de Munique
|Xabi Alonso
|Espanha
|Bayer Leverkusen/Real Madrid
|Abel Ferreira
|Portugal
|Palmeiras
|Filipe Luís
|Brasil
|Flamengo
|Gustavo Costas
|Argentina
|Racing (ARG)
|Tiago Nunes
|Brasil
|Universidade Católica (Chile) / LDU Quito
|Vicente Sánchez
|Uruguai
|Cruz Azul (URU)
|Jesper Sørensen
|Dinamarca
|Vancouver Whitecaps (CAN)
|Matias Jaissle
|Alemanha
|Al-Ahli Saudita
|Shigetoshi Hasebe
|Japão
|Kawasaki Frontale (JAP)
|Krunoslav Jurčić
|Croácia
|Pyramid FC (EGY)
|Miguel Cardoso
|Portugal
|Mamelodi Sundowns (AFS)
Fonte: IFFHS, Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol