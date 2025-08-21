A- A+

Futebol Filipe Luís ativa o modo "sincerão" e brinca em resposta inusitada sobre convocação de Ancelotti Técnico destacou desempenho da equipe após vitória sobre o Internacional e elogiou Léo Pereira

Após mais uma vitória sobre o Internacional, na qual o Flamengo dominou amplamente a partida, o técnico Filipe Luís rasgou elogios ao seu elenco, destacando a evolução da equipe mesmo diante das mudanças no plantel.

O treinador ressaltou que ainda há espaço para crescimento ao longo de 2025, visto que os cariocas avançaram em mais uma fase da Copa Libertadores após o triunfo nesta quarta-feira e estão na liderança do Campeonato Brasileiro.

— Léo (Pereira), já falei, é um cara que passou por tudo no clube. Era titular da Libertadores em 2022. Foi vaiado, criticado e deu a volta por cima sozinho, treinando e se dedicando. Hoje, na minha visão, é o melhor zagueiro do Brasil e se credencia para ser uma das opções da Seleção Brasileira — disse em coletiva.

O técnico também se mostrou receptivo quanto à saída de jogadores, mas com ressalvas: — Eu, particularmente, não quero que vá ninguém. Se for, que sejam felizes.

Além de Léo Pereira, outros rubro-negros com possibilidade de convocação incluem Alex Sandro, Léo Ortiz e Samuel Lino. Filipe Luís justificou sua torcida pela Seleção apontando a ausência dos atletas nos treinos do Flamengo no Ninho do Urubu, além do desgaste físico proveniente das partidas da Canarinho.

O técnico Carlo Ancelotti anunciará no dia 25 de agosto, às 15h30 (horário de Brasília), a lista dos 23 jogadores que defenderão o Brasil nos dois últimos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com vaga já garantida no próximo Mundial, a Seleção ocupa a terceira posição nas Eliminatórias, com 25 pontos, e enfrentará Chile e Bolívia nas duas últimas rodadas.

