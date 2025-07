Filípe Luís mantém o atacante Pedro fora da lista de relacionados do Flamengo contra o Santos

A- A+

O mea-culpa por vir treinando em baixa intensidade e a alegação que pretende ajudar a equipe, com explicação e pedido de desculpas aos companheiros de Flamengo na segunda-feira, não foram suficientes para o centroavante Pedro voltar a ser relacionado pelo técnico Filipe Luís.



O clube divulgou nesta terça-feira os jogadores que visitam o Santos, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, nesta quarta, sem o camisa 9 pela segunda partida seguida.

Como era de se esperar, Pedro terá de mostrar nos treinamentos que merece nova chance do técnico após ser cortado contra o São Paulo por "não se empenhar nas atividades". Filipe Luís ficou bastante descontente com o "deboche" do jogador nos treinos e não poupou críticas. E a carta aberta do jogador dizendo que a exposição foi "desrespeitosa" também não caiu bem no relacionamento.

Na verdade, Pedro cobrou respeito e valorização dos dirigentes e acabou cutucando o treinador por sua franqueza no vestiário do Maracanã após os 2 a 0 sobre o São Paulo. A crise está longe de ser contornada e só deve ocorrer após um papo franco entre comandante e comandado.





Sem Pedro, Filipe Luís deve manter o setor ofensivo do último jogo, no qual utilizou Luiz Araújo - abriu o marcador diante do São Paulo - Plata e Bruno Henrique. Na reserva, são várias opções ofensivas, com Everton Cebolinha, Juninho, o garoto Wallace Yan - fechou o placar - e o retorno de Matheus Gonçalves

De volta aos relacionados, Matheus Gonçalves deve ganhar mais chances após quase se transferir para o Cruzeiro para "jogar mais." O atacante viu o clube mudar de ideia na negociação com os mineiros, surpreendendo-o e até o decepcionando após acerto salarial com o vice-líder.

As baixas são na lateral esquerda e de Erick e Micael, todos se recuperando de lesões. Alex Sandro sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda diante do São Paulo, dando lugar a Ayrton Lucas, baixa diante do Santos após sofrer um corte profundo na perna no mesmo jogo.



