Seleção Brasileira Filipe Luís recusa convite da CBF para cargo de coordenador da Seleção Ex-lateral se disse "extremamente honrado" mas prefere seguir no objetivo de se tornar treinador

O ex-lateral esquerdo Filipe Luís recusou o convite para se tornar o coordenador de seleções da CBF. Desde que o nome de Dorival Júnior começou a circular como potencial novo treinador do Brasil, o que se concretizou neste fim de semana, o jogador, que se aposentou ao final do ano passado, era apontado como favorito para o cargo.

No entanto, segundo publicado pelo site ge, ele declinou a proposta, afirmando se sentir "extremamente honrado", mas preferindo seguir em seu objetivo de se tornar técnico, e dizendo que este momento é importante "para a sequência desta etapa profissional".

Filipe era o nome favorito do próprio presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que foi reconduzido ao cargo na semana passada. Desde então, passou a executar mudanças, principalmente a demissão do treinador Fernando Diniz, que dividia a seleção com o Fluminense.

