Despedida Filipe Luís será homenageado na próxima partida do Flamengo, no Maracanã Aos 38 anos, o lateral catarinense que passou a maior parte da carreira jogando no exterior, deve se aposentar ao término da temporada

Filipe Luís, ídolo do Flamengo, decidiu encerrar sua carreira aos 38 anos e será homenageado no jogo contra o Cuiabá no próximo domingo (3). O Maracanã testemunhará a exposição das taças conquistadas por Filipe, em uma despedida que ecoa as homenagens a Diego Alves e Diego Ribas em 2022. As informação é do GE.

Apesar das dificuldades na temporada de 2023, com o Flamengo não atingindo as metas e Filipe enfrentando lesões em 20 jogos, ele se despede como um dos maiores laterais esquerdos do clube. Seu último jogo em casa será no Maracanã, mas o adeus final aos gramados acontecerá no confronto contra o São Paulo no Morumbi, em 6 de dezembro.

Além de deixar um legado como jogador, Filipe Luís planeja permanecer no Flamengo, explorando um cargo ainda não definido e continuando seus estudos para a Licença A da CBF. Após a aposentadoria, ele pode até se tornar treinador nas categorias de base do Flamengo, aproveitando sua Licença B já obtida.

Jogando pelo Mengão desde 2019, Filipe Luís vestiu a camisa rubro-negra em 175 partidas. O lateral contribuiu para a conquista de 10 títulos, incluindo duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), uma Copa do Brasil (2022), uma Recopa Sul-Americana (2020), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), e dois títulos cariocas (2020 e 2021).

O lateral começou sua carreira no Figueirense e logo foi para o exterior, atuando por clubes como Ajax, RM Castilla (time B do Real Madrid), Deportivo La Coruña, Atlético de Madrid e Chelsea.

Além dos títúlos conquistados pelo Flamengo, ele também foi campeão da Copa das Confederações pela Seleção Brasileira em 2013, além de ter sido campeão da Premier League (2014/2015); Campeão da Taça da Liga Inglesa (Carabau Cup; 2015), Campeão da La Liga (2013/2014); Campeão da Copa do Rei (2012/2013); Duas vezes campeão da Europa League (2011/2012 e 2017/2018), e duas vezes campeão da Supercopa da UEFA (2011/2012 e 2017/2018).

