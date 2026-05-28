Filipe Luís será técnico do Monaco e assinará contrato até 2028, diz jornal
Ex-Flamengo terá primeira experiência como treinador no futebol europeu; brasileiro venceu concorrência de Bayer Leverkusen e chegou a ser especulado no Chelsea
O técnico Filipe Luís será o novo treinador do Monaco a partir da próxima temporada. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmadas pelo jornal francês “L’Équipe”, o brasileiro chegou a um acordo com o clube da Ligue 1 para assinar contrato válido até junho de 2028.
A negociação, de acordo com as publicações, ocorreu de forma discreta nos bastidores e foi conduzida pelo diretor esportivo Thiago Scuro.
Filipe Luís substituirá Sébastien Pocognoli, que deixará o cargo após o Monaco não conseguir se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões.
O acerto com o Monaco marca a primeira experiência de Filipe Luís como treinador no futebol europeu. Como jogador, o ex-lateral construiu parte importante da carreira no continente, especialmente pelo Atlético de Madrid, além de ter defendido o Chelsea.
Segundo o “L’Équipe”, o Monaco venceu a concorrência do Bayer Leverkusen, que monitorava o brasileiro como possível substituto de Kasper Hjulmand. Filipe Luís também chegou a ser especulado no Chelsea, antes de o clube inglês avançar por Xabi Alonso.
Sem clube desde a saída do Flamengo, em março, Filipe Luís iniciou a carreira como treinador logo após encerrar a trajetória como jogador, em 2024. No clube carioca, passou primeiro pelas categorias de base antes de assumir o elenco principal.
No comando do Flamengo, conquistou cinco títulos, entre eles a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro de 2025.