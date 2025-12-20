Filipe Luís visita mentor Diego Simeone e ex-companheiros do Atlético de Madrid
Técnico do Flamengo aproveitou as férias para reencontrar colegas do clube espanhol
Depois de levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e ao vice da Copa Intercontinental, o técnico Filipe Luís aproveitou sua passagem pela Espanha, nas férias do clube, para visitar o técnico Diego Simeone e seus ex-companheiros do Atlético de Madrid.
O clube da capital espanhola registrou em suas redes sociais um vídeo dos encontros no centro de treinamento Cerro del Espino, em Majadahonda, neste sábado, na véspera da partida do Atlético com o Girona, por La Liga. "Nós amamos Fili", publicou o clube o Instagram.
Na companhia de seu filho mais velho, Tiago, Filipe Luís cumprimenta ex-companheiros como Koke, Oblak e Giménez. "Como vai, campeão?", pergunta o francês Griezmann, após um longo abraço.
O técnico também se encontrou com Diego Simeone, a quem sempre elogia e trata como sua maior referência no banco.
¡Hoy hemos recibido una visita muy especial!— Atlético de Madrid (@Atleti) December 20, 2025
Filipe Luis pic.twitter.com/Q0iChakqdc
Filipe Luís, que negocia a renovação de seu contrato com o Flamengo, defendeu o Atlético de Madrid por oito temporadas antes de retornar ao futebol brasileiro.
Ele disputou 333 partidas pelo clube entre 2010 e 2019, conquistando um título de La Liga, duas Supercopas da Uefa, dois títulos da Liga Europa e uma Copa do Rei.
Na atual temporada, o Atlético de Madrid inicia a 17ª rodada de La Liga na quarta posição, com 34 pontos, nove atrás do líder Barcelona.
Neste domingo, a equipe do técnico Simeone faz sua última partida do ano na competição diante do Girona, às 10h (horário de Brasília), fora de casa.