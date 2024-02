Filipe Toledo anuncia pausa temporária no Circuito Mundial de Surfe

A- A+

O Brasil tem um desfalque de peso para o restante da atual temporada do Circuito Mundial de Surfe, o atual bicampeão mundial Filipe Toledo. O surfista de 28 anos natural de Ubatuba, São Paulo, afirmou que tomou a decisão de interromper a sua participação na competição para tratar de sua saúde mental, informou a Liga Mundial de Surfe (WSL) em comunicado divulgado na noite deste domingo (11).

“É com tristeza no coração que anuncio hoje [domingo] que estou me retirando do restante da temporada 2024 do Circuito Mundial. Esta decisão tem sido muito difícil para mim e foi tomada depois de dias de discussão com as pessoas mais próximas de mim. A WSL tem me apoiado bastante e fico muito grato por terem me concedido o wildcard [convite] para o início da temporada de 2025. Estou comprometido em voltar melhor do que nunca”, declarou o brasileiro, que conquistou os títulos de 2022 e 2023.

“Sempre fui muito honesto sobre alguns dos meus desafios, não apenas com as lesões, mas também com a questão da saúde mental. Competir no mais alto nível na última década teve um impacto negativo sobre mim e necessito agora de uma pausa, para me recuperar para o próximo capítulo da minha carreira”, completou.

Filipe Toledo é um dos representantes do Brasil confirmados no torneio de surfe dos Jogos de Paris. Além dele, o país já tem confirmados João Chianca, o Chumbinho, no masculino e Tatiana Weston-Webb no feminino.

Com a saída de Filipe Toledo o marroquino Ramzi Boukhiam receberá a oportunidade de disputar as próximas etapas do Circuito Mundial, se tornando desta forma o primeiro surfista do norte da África a fazer parte da divisão de elite do surfe mundial.

Veja também

LUTO Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre em acidente de carro