Filipe Toledo e Rayssa Leal: estrelas do esporte radical concorrem a Prêmio Laureus

Em um cenário onde a bravura encontra a destreza, o Brasil se destaca novamente no palco global dos esportes radicais: Filipe Toledo e Rayssa Leal voltam a concorrer ao Prêmio Laureus World Sports Awards. Com a reverberação das ondas e o estrondo das rodas sobre o asfalto, Toledo e Leal emergem como protagonistas incontestáveis de uma saga repleta de conquistas e superações. A nomeação pelo segundo ano consecutivo ao “Oscar” dos esportes, coloca os esportistas em uma posição de destaque entre os maiores atletas do mundo. Suas jornadas, marcadas por ousadia e talento inato, transpassam as fronteiras nacionais e inspiram admiradores em todo o globo. A premiação ocorrerá em 22 de abril, em Madrid, capital da Espanha.

Para Filipe Toledo, o oceano é seu playground infinito, onde as ondas se curvam à sua maestria. Suas batalhas contra fortes competidores, como o intenso duelo com Ethan Ewing, são provas de uma determinação indomável e uma técnica apurada. Com seu segundo título mundial consecutivo, ele consolida sua posição como o maior nome do surf mundial na atualidade.

Rayssa Leal, a jovem prodígio do skate brasileiro, desafia as leis da gravidade com sua graça e ousadia, para voar como fada, enquanto executa manobras. Seu domínio sobre o asfalto e as rampas é uma expressão de paixão duradoura e comprometimento acima da média. Desde a medalha de prata olímpica, em 2021, até suas vitórias recentes nos X Games e no STU Open, a Fadinha personifica a essência do talento brasileiro em ascensão.

Reconhecimento internacional

Tony Hawk, lenda do skate e membro da Laureus World Sports Academy, elogiou os talentos brasileiros, destacando a trajetória de Toledo como campeão mundial e o potencial de Leal como uma futura vencedora de grandes eventos, com apenas 16 anos de idade.

"O Brasil tem produzido consistentemente alguns dos maiores talentos em esportes de ação, e Filipe e Rayssa são excelentes exemplos. Filipe já foi campeão mundial e Rayssa está no caminho certo para vencer grandes eventos nos próximos anos, tendo acabado de completar 16 anos. Ela ganhou uma medalha de prata olímpica em Tóquio e é a favorita ao ouro em Paris. Seu talento até agora é incomparável. Não é de admirar que ela e Filipe tenham sido indicados novamente”, disse.

Além da competição pelo prêmio Laureus Action Sports, outros quatro atletas estão na disputa: a skatista australiana Arisa Trew, a campeã mundial de surf feminino Caroline Marks, a vencedora de 2022, Bethany Shriever, campeã mundial de BMX, e Kirsten Neuschafer, da África do Sul, pioneira na vela.

Laureus: 25 anos de incentivo

O Laureus Sport for Good, responsável pela condecoração dos esportistas, apoia mais de 300 programas globalmente, impactando milhões de jovens.

Este ano, o programa Bola Pra Frente, do Rio de Janeiro, fundado pelo ex-jogador de futebol Jorginho, é um dos selecionados na categoria “Esporte para o Bem”. Há 23 anos, o programa utiliza o esporte e a cultura como ferramentas para promover aprendizado, habilidades sociais e cidadania em comunidades vulneráveis.

A 25ª edição dos Laureus World Sports Awards promete ser um marco na história do esporte, reunindo os maiores nomes em um evento que celebra o talento e a excelência em todas as modalidades. Entre os nomeados revelados nesta segunda (26) em Madrid, a lista de finalistas inclui Lionel Messi, Novak Djokovic, Max Verstappen e Erling Haaland.

Nomeações e vencedores

Seis nomeados são selecionados em cada uma das sete categorias por votação realizada com a participação de 1.300 jornalistas de meios de comunicação mundiais. Os vencedores são então escolhidos numa votação secreta pelos 69 membros da Laureus World Sports Academy. Todos os anos também há vários Prêmios Discricionários que são apresentados pelos Membros da Academia.

Com os holofotes das indicações dos brasileiros, estão não apenas o brilho individual de Toledo e Leal, mas também a representação da força coletiva de uma nação apaixonada pelo esporte.

À medida que os brasileiros aguardam a cerimônia de premiação, eles podem ter certeza de uma coisa: independentemente do resultado, Toledo e Leal já conquistaram um lugar especial nos corações e nas mentes de todos aqueles que se inspiram em suas jornadas.

