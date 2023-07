A- A+

Copa do Mundo Feminina Filipinas conquista primeira vitória em Copas do Mundo contra Nova Zelândia e embola grupo A Sarina Bolden marcou o gol histórico para a seleção asiática

De forma surpreendente, Filipinas venceu a anfitriã Nova Zelândia por 1 a 0, nesta terça-feira (25). O duelo aconteceu no Sky Stadium, em Wellington. O resultado foi a primeira vitória da seleção asiática em Copas do Mundo.

Filipinas ganhou seu primeiro jogo em uma copa do mundo. Tem que comemorar muito mesmo #FIFAWWC #PHIpic.twitter.com/lVD8KRdpVX — Empório do Futebol Feminino (@emporiodoff) July 25, 2023

Surpresa na primeira rodada quando derrotou a Noruega, agora a Nova Zelândia foi vítima da zebra. As duas seleções estão empatadas com três pontos no grupo A.

A Nova Zelândia encara a Suíça pela última rodada da fase de grupos no domingo (30). Filipinas busca a classificação diante da Noruega no mesmo dia.

O gol histórico da seleção de Filipinas foi marcado ainda no primeiro tempo com Sarina Bolden. A defesa da Nova Zelândia cortou o primeiro cruzamento, mas no rebote a bola chegou na área para a jogadora de Filipinas cabecear para o gol.

Atrás no placar, as donas da casa partiram para a pressão no segundo tempo. Aos 23 minutos, o gol de empate saiu após cabeçada de Hand. Porém, o VAR revisou o lance e marcou impedimento no início da jogada.

