Copa do Mundo Feminina Filipinas x Suíça: conheça Kaiya Jota, a jogadora mais alta da Copa do Mundo feminina Atleta de 1,90 m deixou o basquete de lado e escolheu ser goleira no futebol por não gostar de correr

A partida entre Filipinas e Suíça, válida pela primeira rodada da Copa do Mundo feminina, teve as atenções voltadas para a goleira Kaiya Jota. Além do talento já reconhecido, o fato de ser a jogadora mais alta desta edição é uma destaque a mais. São 1,90 m, tendo apenas 17 anos. Algo que se destaca no Mundial da Austrália e Nova Zelândia.

Mas quem é esse talento? Kaiya, na verdade, é mais um membro de uma família cheia de atletas profissionais. Curiosamente, deu a sorte de sua irmã mais velha, Asia, abrir os caminhos do futebol anteriormente. Contando com o apoio de seu círculo familiar, disputa a sua primeira Copa do Mundo com as Filipinas.

Kaiya chegou a ser cobiçada para outro esporte — o basquete. Isso porque seu falecido tio, Cesar Jota, chegou a jogar profissionalmente também nas Filipinas. Se a sua altura já se destaca no futebol feminino, no basquete não seria diferente. No entanto, a paixão o levou para o campo e não para as quadras.

Mas por que ser goleira? Basicamente, segundo ela, porque não gosta de correr.

Kaiya tem apenas 17 anos, mas diz não se intimidar com a possibilidade de jogar a Copa do Mundo Feminina. Inclusive, chegou a brincar com a situação.

— Treinar com atletas mais velhas tem sido incrível. Obviamente, sou muito mais jovem do que elas e ver a experiência e a maneira como eles jogam é incrível. Eu aprendi muito e usar isso tem sido extremamente útil.

O confronto desta sexta (21) terminou 2 a 0 para a Suíça. A goleira de 1,90 ficou no banco de reservas enquanto a titular Olivia Davies-McDaniel não conseguiu parar as europeias.

