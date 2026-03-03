A- A+

FUTEBOL Filme repetido: Flamengo e Fluminense decidem o Carioca pela sexta vez em sete anos A grande decisão, em partida única, será realizada no próximo domingo, no Maracanã

A final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense virou algo quase protocolar. Nos últimos sete anos, esta será a sexta vez que os times enfrentam na decisão. Em 2024, na única ocasião desde 2020 em que eles não se enfrentaram, o rubro-negro conquistou o título em cima do Nova Iguaçu.

Diferentemente dos anos anteriores, quando a final era disputada em dois jogos, a decisão do Carioca deste ano será em confronto único. Flamengo e Fluminense se enfrentam no domingo, às 18h, no Maracanã.

Se há uma palavra que define as últimas finais, é equilíbrio. Dos últimos cinco duelos decisivos, o Flamengo levou a melhor em três — 2020, 2021 e 2025 — enquanto o Fluminense conquistou o bicampeonato em 2022 e 2023.

O Fluminense, além de vencer duas decisões do Carioca sobre o maior rival, foi o time que mais derrotou o Flamengo em sua era de maior poderio econômico. Desde 2019, nas 41 partidas entre as equipes, o tricolor saiu vitorioso em 14, perdeu 16 e empatou 11.





Por conta da questão financeira e do elenco mais poderoso, o Flamengo chegou à maioria dos confrontos como favorito. Para domingo, entretanto, o momento das equipes é diferente. Enquanto o Flamengo, apesar de ter passado fácil pelo Madureira na semifinal do Carioca, está pressionado após perder os títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana para Corinthians, e Lanús, da Argentina, respectivamente, o Fluminense vive ótima fase sob o comando de Luis Zubeldía. Nesta edição do Carioca, o tricolor fez 2 a 1 no rubro-negro.

Semelhanças com 2023

Uma das poucas vezes em que o Fluminense entrou como favorito foi em 2023. À época, o Flamengo, comandado por Vítor Pereira, vivia situação parecida: vice da Supercopa para o Palmeiras, derrota na Recopa para o Independiente del Valle, do Equador, e eliminado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, na semifinal do Mundial, o rubro-negro chegava pressionado à decisão.

Por sua vez, o Fluminense de Fernando Diniz estava em alta e apresentando um futebol vistoso. Apesar de perder o primeiro jogo da final por 2 a 0, o Fluminense dominou completamente a partida de volta, goleou por 4 a 1 e foi campeão carioca. Na mesma temporada, o tricolor também conquistou a Libertadores derrotando o Boca Juniors, no Maracanã, enquanto o rubro-negro foi vice da Copa do Brasil para o São Paulo.

