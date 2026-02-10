Ter, 10 de Fevereiro

FUTEBOL

Fim da crise? Cristiano Ronaldo recebe garantias no Al Nassr e encerra protesto

Clube pode afastar presidente do conselho após tensões com núcleo português

Cristiano Ronaldo, atacante do Al-NassrCristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr - Foto: Fayez Nureldine/AFP

Cristiano Ronaldo recebeu garantias da administração do Al Nassr de que os problemas internos recentes serão solucionados, em um movimento para restabelecer a estabilidade do clube. Segundo o jornal saudita Arriyadiyah, mudanças relevantes na estrutura diretiva estão em discussão e podem culminar no afastamento do presidente do conselho de administração, Abdullah Al-Majed.

A crise ganhou força após uma entrevista de Al-Majed, cujas declarações sobre o trabalho do CEO e da comissão técnica liderada por Jorge Jesus causaram mal-estar junto ao núcleo português do clube, formado por jogadores e dirigentes próximos a Ronaldo.

O ambiente já estava tensionado desde 31 de dezembro, quando o conselho de administração do Al Nassr decidiu, por maioria, retirar atribuições de José Semedo por meio de um e-mail oficial, concentrando todas as aprovações financeiras em um comitê executivo. A medida foi interpretada internamente como um esvaziamento de poder e agravou o desgaste.

Após dias de impasse, o braço de ferro chegou ao fim. Cristiano Ronaldo encerrou o período de protesto e voltou aos trabalhos com o elenco. Apesar da reaproximação, o atacante não atuará nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões Asiática 2, quando o Al Nassr enfrenta o Arkadag, no Turcomenistão. O retorno aos gramados está previsto para sábado, pela Saudi Pro League, contra o Al Fateh.

Pesou na decisão do capitão, além das divergências com o Fundo de Investimento Público sobre o tratamento desigual entre os grandes clubes do país, a chamada questão social. Como líder do vestiário, Ronaldo incluiu no protesto os atrasos no pagamento de salários de funcionários e colaboradores do clube. Segundo a imprensa portuguesa, a direção do Al Nassr cedeu à pressão e regularizou todas as pendências nas últimas horas.

