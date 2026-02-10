A- A+

FUTEBOL Fim da crise? Cristiano Ronaldo recebe garantias no Al Nassr e encerra protesto Clube pode afastar presidente do conselho após tensões com núcleo português

Cristiano Ronaldo recebeu garantias da administração do Al Nassr de que os problemas internos recentes serão solucionados, em um movimento para restabelecer a estabilidade do clube. Segundo o jornal saudita Arriyadiyah, mudanças relevantes na estrutura diretiva estão em discussão e podem culminar no afastamento do presidente do conselho de administração, Abdullah Al-Majed.

A crise ganhou força após uma entrevista de Al-Majed, cujas declarações sobre o trabalho do CEO e da comissão técnica liderada por Jorge Jesus causaram mal-estar junto ao núcleo português do clube, formado por jogadores e dirigentes próximos a Ronaldo.

O ambiente já estava tensionado desde 31 de dezembro, quando o conselho de administração do Al Nassr decidiu, por maioria, retirar atribuições de José Semedo por meio de um e-mail oficial, concentrando todas as aprovações financeiras em um comitê executivo. A medida foi interpretada internamente como um esvaziamento de poder e agravou o desgaste.



Após dias de impasse, o braço de ferro chegou ao fim. Cristiano Ronaldo encerrou o período de protesto e voltou aos trabalhos com o elenco. Apesar da reaproximação, o atacante não atuará nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões Asiática 2, quando o Al Nassr enfrenta o Arkadag, no Turcomenistão. O retorno aos gramados está previsto para sábado, pela Saudi Pro League, contra o Al Fateh.

Pesou na decisão do capitão, além das divergências com o Fundo de Investimento Público sobre o tratamento desigual entre os grandes clubes do país, a chamada questão social. Como líder do vestiário, Ronaldo incluiu no protesto os atrasos no pagamento de salários de funcionários e colaboradores do clube. Segundo a imprensa portuguesa, a direção do Al Nassr cedeu à pressão e regularizou todas as pendências nas últimas horas.

