futebol Fim da invencibilidade: Náutico perde nos Aflitos para o Retrô Fênix venceu por 1x0 e pulou para a terceira posição do Campeonato Pernambucano; Timbu segue na liderança

Pelo futebol do primeiro tempo, uma derrota parcial injusta. Pelo do segundo, um tropeço naturalizado pelas falhas. Caiu a invencibilidade do Náutico no Campeonato Pernambucano. Nos Aflitos, a equipe perdeu por 1x0 para o Retrô. O resultado, porém, não muda a situação do Timbu na tabela, que segue na liderança, com 15 pontos, sem risco de perdê-la. A Fênix está em terceiro, com 11.









O jogo

Nos primeiros minutos, o Náutico manteve a postura de intensidade alta que tem sido comum na temporada. Arnaldo e Paulo Sérgio, em menos de 10 minutos, tiveram duas boas chances de marcar, mas pararam no goleiro Paulo Ricardo.

Aos 16, o Náutico balançou as redes. Todinho saiu de frente ao gol, driblou o goleiro e tocou para Yuri marcar, mas o bandeira assinalou corretamente o impedimento do atacante.

Dominar, mas não ser efetivo, é perigoso. O Náutico percebeu isso quando quase tomou um gol após a falha na saída de bola de Muriel. Para a sorte dos alvirrubros, Radsley tentou por cobertura, mas errou a pontaria.

O primeiro alerta não foi suficiente. Aos 34, o Retrô novamente chegou bem e, desta vez, não desperdiçou. Vagner Love saiu livre pela esquerda e cruzou para Douglas Santos fazer 1x0.

Antes do intervalo, o Náutico teve duas incríveis chances de marcar. Na primeira, Vinícius carimbou a trave. Na segunda, na finalização de Todinho, Dankler salvou em cima da linha.

O Náutico seguiu melhor na partida, mas os riscos de jogar em linha alta continuavam. Aos 15, Luiz Henrique saiu na cara de Muriel e, com a barra livre, mandou para fora. Em seguida, o goleiro alvirrubro salvou boa finalização de Ericson.

Fabrício, em falha do sistema defensivo do Náutico, por pouco não fez o segundo do Retrô em mais um bom contra-ataque. A Fênix chegou a marcar outra vez, com Radsley, mas a arbitragem assinalou impedimento.

A queda de desempenho do Náutico no segundo tempo irritou a torcida, que havia aplaudido os alvirrubros no fim da primeira etapa. Com o apito final, o Timbu saiu derrotado por 1x0 e perdeu a invencibilidade no Estadual.

Ficha técnica

Náutico 0

Muriel; Arnaldo (Luiz Felipe), Mateus Silva, Wanderson e Yuri; Samuel, Wenderson (Ramon) e Juninho (Felipe Saraiva); Junior Todinho (Rosa), Vinícius e Paulo Sérgio (Samuel Otusanya). Técnico: Hélio dos Anjos

Retrô 1

Paulo Ricardo; David Junio, Dankler, Rayan (Guilherme Paixão) e Lucas Sampaio (Wesley); Kadi, Luiz (Danilo) e Radsley; Diego (Fabrício), Douglas Santos (Ericson) e Vágner Love. Técnico: Jamesson Andrade

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando. Assistentes: Humberto Martins Dias Silva e Tulio de Farias Ribeiro Caldas

Gols: Douglas Santos (aos 34 do 1ºT)

Cartões amarelos: Junior Todinho, Yuri (N); Rayan, Luiz Henrique, Lucas, Wesley, Radsley (R)

