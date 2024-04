A- A+

Futebol Fim da linha: Náutico perde para o Bahia e dá adeus à Copa do Nordeste Timbu foi derrotado por 3x0, na Arena Fonte Nova, e agora foca as atenções na Série C do Campeonato Brasileiro

O que resta agora ao Náutico é a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta (10), diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, o Timbu foi derrotado por 3x0 e deu adeus à Copa do Nordeste, sendo eliminado nas quartas de final. Os pernambucanos só voltam a campo no dia 21 de abril, na estreia da terceira divisão, contra o São Bernardo, nos Aflitos.





O jogo



Mesmo com dificuldades em furar a linha defensiva, o Bahia começou bem superior ao Náutico. Os mandantes chegaram a ter 79% de posse de bola antes dos primeiros 30 minutos. Ainda assim, a chance mais perigosa foi em chute de Gilberto que foi para fora.



Nos minutos finais do primeiro tempo, o Náutico encontrou mais espaços na defesa do Bahia, principalmente nas costas dos laterais. Da mesma forma como em jogos passados, o Timbu abusou de erros na hora dos cruzamentos. No único que saiu na medida, Cléo Silva cabeceou e Marcos Felipe fez ótima defesa - o atacante, porém, estava impedido.



Depois de uma primeira metade em que percebeu ser possível segurar a pressão do Bahia, o Náutico foi se soltando aos poucos. Não fosse pela dificuldade em achar um passe vertical de mais qualidade, o Timbu poderia ter assustado mais os mandantes. Principalmente no momento em que os tricolores nas arquibancadas já demonstravam impaciência.



O Náutico pediu para tomar o gol. Só isso pode explicar o fato de o time, com a bola dominada e espaço para jogar, deixar para tomar a (pior) decisão nos segundos finais e, com um passe errado, gerar o ataque que culminou na finalização de Thaciano, abrindo o placar na Arena Fonte Nova.



Mais uma vez, o Náutico tinha a bola dominada e, em um erro de passe, deu novo contra-ataque ao Bahia. Everton Ribeiro iniciou a jogada e deixou Estupiñán na cara do gol. O atacante teve a tranquilidade de driblar Vagner e ampliar a vantagem Antes do fim, foi a vez de Jean Lucas também passar fácil pelo goleiro e decretar o triunfo do Esquadrão.

Ficha técnica



Bahia 3

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel e Cicinho (Luciano Juba); Rezende, Jean Lucas e Yago Felipe (Everton Ribeiro); Cauly, Biel (Oscar Estupiñán) e Thaciano (Ademir). Técnico: Rogério Ceni

Náutico 0

Vagner;Danilo Belão (Arnaldo), Guilherme Matos, Rafael Vaz e Diego Matos; Sousa, Wendel Lessa (Marcos Júnior), Marco Antônio (Thiago Lopes) e Patrick Allan (Gustavo Maia); Cléo Silva (Thalissinho) e Paulo Sérgio. Técnico: Mazola Júnior



Local: Arena Fonte Nova (Salvador/BA)

Árbitro: Paulo José Souza Mourão (MA). Assistentes: Ivanildo Goncalves da Silva e Antonio Adriano de Oliveira

Gols: Thaciano (aos 20 do 2ºT), Estupiñán (aos 34 do 2ºT) e Jean Lucas (aos 40 do 2ºT)

Cartões amarelos: Wendel Lessa, Danilo Belão (N)

