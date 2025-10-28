A- A+

A parceria entre Sport e Daniel Paulista chegou ao fim. Na tarde desta terça-feira (28), o clube pernambucano anunciou a saída do treinador, após reunião realizada durante o período da manhã. Ficou definido que o técnico deixa o Leão em comum acordo, com o Rubro-negro pagando à comissão técnica o salário referente ao mês de novembro.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Sport, o término da relação aconteceu após o treinador informar que não tinha o desejo de seguir no clube no próximo ano. O atual vínculo de Daniel se encerrava no fim deste ano. Na entrevista coletiva depois da derrota para o Mirassol, o técnico foi questionado sobre o futuro na Ilha, informou que já tinha tomado uma decisão, mas só ia revelar mediante conversar com a diretoria.

Além de Daniel Paulista, deixam o Sport o preparador físico Rodolfo Mancha e o auxiliar Eudes Pedro. O auxiliar técnico César Lucena será o responsável por assumir a equipe de forma interina. O Leão ainda disputa nove partidas nesta reta final do Brasileiro.

Ainda segundo o Sport, o planejamento para a temporada 2026 já teve início. Com isso, a tendência é que o próximo treinador seja o responsável por iniciar o ano que vem no comando do time.

Histórico

Esta foi a quarta passagem de Daniel Paulista no comando do Sport. Em 2016 e 2017, ele conseguiu livrar o Leão do rebaixamento à Série B. Posteriormente, retornou ao clube em 2020, no lugar de Guto Ferreira. Ficou à frente do Sport por 17 partidas, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. No Estadual daquele ano, terminou eliminado na primeira fase, disputando o quadrangular do rebaixamento.

Na atual passagem, chegou para substituir António Oliveira, com o objetivo de fazer com que o clube escapasse mais uma vez da degola. Apesar de uma melhora nos números da equipe, sequer conseguiu tirar o Sport da lanterna. Ao todo, foram 18 partidas no comando do time no Brasileirão. Com 25,9% de aproveitamento, acumulou duas vitórias, oito empates e oito derrotas. Ele ainda dirigiu o Rubro-negro na eliminação para o Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

