Futebol Com o fim da primeira fase da Série C; conheça os clubes que seguem na disputa pelo acesso As equipes classificadas foram divididas em dois grupos de quatro

Com o final da 19ª rodada da Série C, neste sábado (26), foram conhecidas as oito melhores equipes da primeira fase e que continuam sonhando com o acesso à Segundona. Com a eliminação do Náutico, apenas o Botafogo-PB representará a Região Nordeste na segunda fase da competição.

Dono da melhor campanha, o Operário terminou a fase na liderança com 36 pontos, seguido de Volta Redonda com 33 e Amazonas com 32. As equipes se revezaram nas primeiras colocações ao longo da disputa. Fechando os quatro primeiros, o Brusque sofreu a maior queda na tabela na última rodada, fechando com 31 pontos.

Na sequência, São José subiu duas posições na rodada final e ficou em quinto com 31, seguido de Botafogo-PB com 30. Apesar da derrota na última jornada, o Paysandu fechou a fase em sétimo, com 29 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que sugurou o empate contra o Náutico a garantiu a última vaga.

Formações dos grupos

Grupo B

Operário, Brusque, São José e São Bernardo

Grupo C



Volta Redonda, Amazonas, Botafogo-PB e Paysandu

Rebaixados para a Série D 2024

Manaus, América-RN, Altos e Pouso Alegre

