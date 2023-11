A- A+

Aposentadoria Fim de carreira: Filipe Luís anuncia oficialmente aposentadoria O lateral de 38 anos do Flamengo fará despedida diante do Cuiabá, no próximo domingo (03)

Dono de uma carreira vitoriosa e com passagens importantes pela Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, anunciou nesta quinta-feira (30) que se aposentará do futebol, no próximo domingo (3), em partida do Rubro-negro carioca diante do Cuiabá, pela Série A.

Atualmente com 38 anos, Filipe declarou em vídeo postado nas redes sociais do Flamengo, que a série de lesões em 2023 foram o fator fundamental para a tomada da decisão. "Esse ano tive muitos problemas físicos, que me levaram a ter muita dificuldade de disputar a minha posição, uma vaga no time titular, e eu sempre me prometi que enquanto eu não tivesse condições de jogar no mesmo nível, de me sentir jogar no mesmo nível, eu iria tomar a decisão de parar", declarou o lateral.

Trajetória

Catarinense, o jogador iniciou na base do Figuerense e nos primeiros momentos da carreira chegou a atuar no meio de campo. Do Figueira se transferiu para o Ajax, onde não foi bem aproveitado. Filipe chegou ao futebol espanhol em 2005, passando pelo Real Madrid Castilla - time B do clube -, Deportivo La Coruña, até chegar no Atlético de Madrid, clube em que brilhou no futebol europeu.

No Atleti foram duas passagens, somando 333 partidas e 12 gols. O lateral foi peça-chave do time de Diego Simeone nas duas mais recentes participações do clube Colchonero em finais de Champions League, além de ter conquistado duas Europa League (2012 e 2018), uma Copa do Rei (2013) e uma La Liga (2014).

Foi intenso, foi vitorioso, foi um torcedor dentro de campo.



Fili, Filipinho, Filipe.



Na voz da Maior Torcida do Mundo:



“FILIPE LUÍS!”



Um craque de leitura do futebol que é de outro planeta, que está nos livros de história de uma Nação.



QUE PRIVILÉGIO!



— Flamengo (@Flamengo) November 30, 2023

Depois de quase 15 anos na Europa, Filipe foi repatriado pelo Flamengo em 2019 e fez parte do time que conquistou o Brasileiro e a Libertadores daquele ano. Em 2020 voltou a conquistar o Brasileirão e a Liberta em 2022. Com a camisa do clube da Gávea foram dez títulos, incluindo Estadual, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil.

Com a Seleção Brasileira, Filipe teve a primeira convocação em 2009, com o técnico Dunga. Voltou a ser convocado por Felipão e fez parte do elenco que sagrou-se campeão da Copa das Confederações de 2013, no Brasil. Porém, não esteve na convocatória de 2014 e ficou de fora da Copa do Mundo disputada em casa.

Nos anos seguintes foi um nome quase constante na Seleção, disputando posição com Marcelo. Filipe esteve no elenco do Brasil que disputou a Copa do Mundo de 2018, inclusive tendo a oportunidade de ser titular no decorrer da competição. E em 2019 também pôde estar no time que conquistou a Copa América.

