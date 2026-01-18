A- A+

Férias Fim de semana de tênis em Toquinho Aconteceu no último fim de semana o 3º Torneio de Tênis "Amigos de Toquinho", no Litoral Sul

O Condomínio Toquinho, no Litoral Sul de Pernambuco, foi palco, neste último final de semana das férias, do 3º Torneio de Tênis “Amigos de Toquinho”, que reuniu 36 moradores, organizados em quatro equipes, em uma programação marcada por esporte, integração e convivência entre famílias.



A competição contou com partidas de duplas nas categorias feminina, masculina e mista. Os jogos tiveram início na sexta-feira (16), no período da tarde, e seguiram no sábado pela manhã, com encerramento no espaço do Palhoção do condomínio, em uma confraternização animada por música ao vivo.



Durante todo o evento, uma ambulância permaneceu à disposição para atendimento imediato em caso de qualquer incidente, reforçando o cuidado com a segurança dos participantes.

3º Torneio de Tênis “Amigos de Toquinho”, no Litoral Sul de Pernambuco - Foto: divulgação

Entre as novidades desta edição, houve a realização de uma corrida infantil e a oferta de atendimento de massoterapia aos participantes, realizado pela massoterapeuta Andressa Nayane, proporcionando cuidados físicos e momentos de relaxamento após as partidas.

Pódio

O evento contou com o apoio dos patrocinadores: Excelsior Seguros, NX Boats, Arena Vale do Ave, Pitú Gold, Toscana Trattoria, Laboratório Singular e a Folha de Pernambuco.



A equipe campeã foi a Pitú Gold, formada por André Casimiro, Érika Casimiro, Eduardo Petribú, Isnard, Juliana Casimiro, Marcos Rocha, Marcos Rocha Filho, Rafael Casimiro e Paulo Mota. A organização do torneio ficou a cargo do professor Gueu e de Gisela Goyana. Mais do que uma competição esportiva, o torneio reforçou o espírito de amizade, o fair play e o clima familiar que caracterizam a comunidade de Toquinho, com destaque para partidas entre pais e filhos e jogos disputados por casais

