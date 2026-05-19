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FUTEBOL Fim de uma era: Guardiola decide sair do Manchester City, e Maresca deve assumir comando do clube Espanhol fecha passagem marcada por 20 títulos e consolidação do City entre as potências da Europa

O Manchester City já trabalha nos bastidores para a saída de Pep Guardiola ao fim da temporada europeia. Segundo o jornal espanhol As, o técnico deixará o comando da equipe após dez anos no clube, encerrando o ciclo mais vitorioso da história da equipe inglesa.

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A despedida de Guardiola deve acontecer nos dois últimos compromissos da temporada, contra o Bournemouth, fora de casa, e diante do Aston Villa, no Etihad Stadium. O City ainda mantém chances matemáticas de conquistar a Premier League, embora dependa de tropeços do Arsenal na reta final.

A saída do treinador marcará o encerramento de uma das passagens mais dominantes do futebol europeu recente. Desde que chegou ao clube, em 2016, Guardiola acumulou 20 títulos, incluindo seis Premier Leagues, uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Uefa.





Além dos títulos internacionais, o espanhol também conquistou cinco Copas da Liga Inglesa, quatro Copas da Inglaterra e três Supercopas nacionais. Nesta temporada, o City já venceu novamente a Copa da Liga Inglesa e a Copa da Inglaterra, mantendo viva a possibilidade de fechar a era Guardiola com mais uma tríplice coroa.

Nos bastidores, o sucessor já está definido. O italiano Enzo Maresca foi escolhido pela diretoria para assumir o comando técnico da equipe. O treinador conhece a estrutura do clube após passagem pela comissão técnica de Guardiola e já trabalha no planejamento do elenco para a próxima temporada ao lado de Hugo Viana, diretor esportivo do City.

Maresca chegará após passagem pelo Chelsea, onde conquistou a Conference League e o Mundial de Clubes, apesar de ter deixado o clube em meio a divergências internas com a diretoria londrina.

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