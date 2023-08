A- A+

Futebol Internacional Fim de uma era no futebol italiano: Gianluigi Buffon anunciará sua aposentadoria aos 45 anos Atual goleiro do Parma, da Itália, teve uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol mundial

Após quase três décadas de carreira, Gianluigi Buffon, lendário goleiro italiano, decidiu pendurar as luvas e se aposentar. A notícia foi revelada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pelo jornal Gazzetta dello Sport. Aos 45 anos, Buffon vinha atuando pelo Parma, clube que o revelou, desde 2021.

No mês passado, durante uma partida decisiva para o acesso à primeira divisão italiana, Buffon chegou a ir às lágrimas em campo após a derrota na repescagem para o Cagliari. Ainda com um ano de contrato restante, o goleiro tomou a decisão de encerrar a carreira.

A trajetória de uma lenda

Durante sua trajetória de quase 28 anos no futebol, Buffon disputou cinco Copas do Mundo com a seleção italiana, sendo titular em três delas. Seu momento mais marcante na seleção foi a conquista do Mundial de 2006, na Alemanha, quando estava no auge de sua carreira.

Além de brilhar na seleção, Buffon também marcou história nos clubes em que passou. Conhecido pela técnica refinada e pela forte presença de área, ele teve sua principal passagem pela Juventus, onde foi dez vezes campeão italiano em um total de 17 anos no clube, divididos entre 2001 e 2018, com uma breve passagem pelo PSG em 2018/2019, antes de retornar à Velha Senhora.

Apesar de seus inúmeros títulos, o único grande troféu que Buffon não conseguiu levantar em clubes foi o da Champions League. Ele chegou perto três vezes, com os vice-campeonatos em 2003 (contra Milan), 2015 (Barcelona) e 2017 (Real Madrid). Mesmo assim, seu nome é certo em qualquer lista dos maiores goleiros da história, tendo sido eleito o melhor goleiro do mundo pela Fifa em 2017.

O italiano fará o anúncio oficial de sua aposentadoria nas redes sociais nos próximos dias, segundo a Gazzetta Dello Sport. Com uma carreira repleta de conquistas, Buffon deixa um legado permanente no futebol mundial. Ainda não há informações sobre seu futuro após a aposentadoria, mas a imprensa local especula que ele possa assumir algum cargo na seleção italiana.

Seu nome estará para sempre gravado na história do esporte, como um dos maiores goleiros de todos os tempos. Ao todo, Buffon conquistou 29 títulos ao longo de sua carreira, incluindo a Copa do Mundo, a Europa League, o Campeonato Italiano, a Coppa Italia, a Supercopa da Itália, a Serie B Italiana, o Campeonato Francês, o Trophée des Champions e a Eurocopa sub-21.



