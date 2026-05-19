Fim do jejum: Arsenal é campeão inglês pela primeira vez desde 2004
Equipe de Londres ficou com a taça, após o Manchester City empatar com o Bournemouth, nesta terça (19)
O Arsenal conquistou o Campeonato Inglês nesta terça-feira (19), após o empate do Manchester City (2º) em 1 a 1 com o Bournemouth, encerrando um jejum que perdurava desde 2004, quando a famosa equipe vencida por Thierry Henry conquistou o título de forma invicta.
Os 'Gunners', que contam com quatro pontos de vantagem sobre os 'Citizens' faltando uma rodada para o fim do campeonato, sucedem ao Liverpool como campeões ingleses.
A confirmação do título dá ao time londrino a possibilidade de se concentrar exclusivamente na final da Liga dos Campeões, que será disputada no dia 30 de maio contra o Paris Saint-Germain, em Budapeste.
Antes, os comandados de Mikel Arteta visitaram o Crystal Palace para cumprir tabela no último jogo do Inglês.
Três vice-campeonatos
Depois de três vices nas últimas três temporadas, o Arsenal voltou a levantar um troféu após três anos, quando conquistou a Supercopa da Inglaterra em 2023.
O time londrino ficou muito perto do título na segunda-feira, quando venceu o já rebaixado Burnley por 1 a 0, resultado que o deixou cinco pontos à frente do Manchester City.
Os ‘Gunners’, que ditaram o ritmo durante a maior parte da temporada, deram uma volta por cima após a derrota para o City no mês passado, emplacando quatro vitórias consecutivas no campeonato sem sofrer um único gol.
Os 'Citizens' precisaram vencer para manter as chances de título até a última rodada, mas o Bournemouth ampliou sua série de 17 jogos invicto no campeonato e garantiu vaga pelo menos na Liga Europa, ainda com chances (ainda que remotas) de ir à Champions, e vai disputar uma competição europeia pela primeira vez em sua história.
Na segunda-feira, apenas 48 horas depois de conquistar a Copa da Inglaterra com a vitória por 1 a 0 na final contra o Chelsea, o Manchester City foi sacudido pelos rumores de que o técnico Pep Guardiola deixaria o clube na final da temporada.
A vitória sobre os 'Blues' em Wembley garantiu o 20º troféu da era gloriosa de Guardiola no City. No entanto, o técnico catalão não poderá somar mais um aos seus seis títulos do Campeonato Inglês quando o Aston Villa visitar o Etihad Stadium no próximo domingo, no que poderá ser seu último jogo no comando da equipe.