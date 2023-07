A- A+

Um sentimento estranho, que o torcedor do Sport não estava acostumado. Depois de oito vitórias consecutivas como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão conheceu um placar diferente na Ilha do Retiro: o do empate. Bem mais incomum também pelo fato de não balançar as redes. O resultado de 0x0 diante do Mirassol, neste domingo (9), trouxe outra consequência. Os pernambucanos não vão encerrar a rodada na liderança da competição. Com o ponto levado, os rubro-negros ficaram em segundo, com 32. Os paulistas estão em sexto, com 26.

Visita ilustre



Um torcedor especial marcou presença na Ilha. De férias após o término da temporada europeia, o volante Joelinton, do Newcastle e formado nas categorias de base do Sport, acompanhou o jogo.



Com Sabino e Vagner Love de volta, o Sport entrou em campo com a tradicional postura de pressionar o adversário nos primeiros minutos. Ainda que com boas chances de gol, como na cabeçada de Juan Xavier para a defesa de Muralha, o Leão viu o Mirassol se fechar bem e raramente deixar espaços na defesa.



Em todos os jogos do Sport em casa na Série B, o Leão sempre marcava um gol antes do intervalo e em sete dos oito passados desceu ao vestiário com a vantagem parcial - a exceção foi o ABC. Perante o Mirassol, nada disso aconteceu. Sem o mesmo ímpeto ofensivo de partidas anteriores, os rubro-negros ficaram no 0x0.



O técnico Enderson Moreira acionou Labandeira e Ewerthon no segundo tempo para explorar mais as costas dos laterais do Mirassol. Com o tempo passando e a bola rondando pouco a área adversária, o Sport foi começando a arriscar de longe. Em um dos chutes, Juba obrigou Muralha a espalmar e, no rebote, Juan Xavier quase aproveitou para abrir o placar.



Contra um Mirassol que claramente estava satisfeito com o empate, o Sport ainda tentou tirar o zero do placar com as entradas de Felipinho e Wanderson. No fim, quase levou o gol que provocaria a derrota, em chute de Camilo. A invencibilidade pernambucana como mandante continuou, mas sem os 100% de aproveitamento.



O próximo compromisso do Sport na Série B é sexta (14), às 21h30, contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pela 17ª rodada.

Ficha técnica

Sport 0

Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús (Felipinho); Ronaldo, Fabio Matheus e Juan Xavier (Wanderson); Luciano Juba, Edinho (Labandeira) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Mirassol 0

Alex Muralha; Lucas Ramon (Cedric), Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro (Manoel); Yuri, Chico Kim, Danielzinho e Gabriel (Fernandinho); Negueba e Kauan (Camilo). Técnico: Mozart

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG). Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira (ambos de MG)

Gols: Nenhum

Cartões amarelos: Negueba, Lucas (M)

Público: 18.201 torcedores

Renda: R$ 297.325,00

Veja também

Futebol Ypiranga-RS x Náutico: veja escalações e onde assistir