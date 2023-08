Finais da Copa do Brasil: entenda por que serão em fins de semana

A- A+

Flamengo e São Paulo superaram Grêmio e Corinthians, respectivamente, e decidem a Copa do Brasil de 2023. A CBF ainda vai sortear a ordem dos mandos de campo, mas o que já se sabe é que as finais deste ano terão uma novidade: as partidas serão disputadas em dois finais de semana, diferentemente dos anos anteriores que a decisão era realizada no meio da semana.

A CBF divulgou o calendário com as novas datas em setembro do ano passado, antes mesmo da final entre Flamengo e Corinthians, e a ideia da entidade é promover mais os jogos de decisões da Copa do Brasil em dias nobres, ou seja, nos domingos. A final da Copa do Brasil 2023 será disputada nos dias 17 e 24 de setembro.

Com a mudança nas datas, as partidas do Brasileirão estão sujeitas a mudanças. Contudo, caso a CBF mantenha o calendário, o Flamengo terá quatro jogos até o primeiro confronto da decisão e mais um entre as finais. Já o São Paulo, que ainda disputa a Sul-Americana, entrará em campo seis vezes antes da primeira partida da final e mais uma antes do embate decisivo.

Jogos do Flamengo até as finais da Copa do Brasil

Coritiba x Flamengo (20/08) - Brasileirão

Flamengo x Internacional (26/08) - Brasileirão

Botafogo x Flamengo (02/09) - Brasileirão

Flamengo x Athletico (13/09) - Brasileirão

Primeiro jogo da final da Copa do Brasil (17/09)

Goiás x Flamengo (20/09) - Brasileirão

Segundo jogo da final da Copa do Brasil (24/09)

Jogos do São Paulo até as finais da Copa do Brasil

São Paulo x Botafogo (19/08) - Brasileirão

LDU x São Paulo (24/08) - Sul-Americana

América-MG x São Paulo (27/08) - Brasileirão

São Paulo x LDU (31/08) - Sul-Americana

São Paulo x Coritiba (03/09) - Brasileirão

Internacional x São Paulo (13/09) - Brasileirão

Primeiro jogo da final da Copa do Brasil (17/09)

São Paulo x Fortaleza (20/09) - Brasileirão

Segundo jogo da final da Copa do Brasil (24/09)

