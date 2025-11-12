A- A+

FUTEBOL Finais da Libertadores e Sul-Americana terão tecnologia do impedimento semiautomático Conmebol anunciou a disponibilidade do recurso para a decisão, seguindo os moldes das decisões continentais de 2024

Pelo segundo ano consecutivo, a Conmebol fará uso da tecnologia do impedimento semiautomático e da checagem da linha do gol (SAOT e GLT, respectivamente, nas siglas em inglês) nas decisões das duas competições continentais: na Libertadores, disputada por Flamengo e Palmeiras em Lima, em 29 de novembro; e na Sul-Americana, no duelo entre Lanús e Atlético-MG, marcada para o dia 22, em Assunção. A informação foi divulgada pela entidade nesta quarta-feira.

A Conmebol explicou que a tecnologia funciona através de sistemas que utilizam "24 câmeras especializadas, instaladas ao redor do estádio, 14 para o GLT e 10 para o SAOT, que operam com capacidade superior a 200 quadros por segundo e resolução superior a 500 pixels por metro".





O impedimento semiautomático é estabelecido por meio de "rastreamento óptico automatizado que registra a posição em tempo real de cada jogador e da bola", com um sistema capaz de processar "mais de um milhão de pontos de dados por segundo", segundo a Conmebol. A entidade explicou também que o GLT "permite a determinação altamente precisa de impedimentos e lances na linha do gol, garantindo decisões mais rápidas, precisas e confiáveis".

Exemplo de jogada analisada pelo impedimento semiautomático — Foto: Reprodução/Premier League

Uso da tecnologia no Brasil

Na última segunda-feira, a CBF anunciou a implementação do impedimento semiautomático a partir da primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, que começará em 28 de janeiro. O Brasileirão terá o serviço prestado pela Genius Sports, a mesma da Premier League, que implementou a tecnologia em abril deste ano.

No sistema utilizado na Inglaterra, 30 câmeras são posicionadas em pontos estratégicos do estádio, com o objetivo de captar as movimentações da bola e dos atletas. Essas câmeras, que serão aparelhos do modelo iPhone no Brasil, captam 100 frames (quadros dentro de um vídeo) por segundo, em 4K — o dobro de frames de uma câmera de transmissão.

Como o nome já diz, trata-se de um sistema semiautomático, já que a decisão final precisa de validação de operadores do VAR e do árbitro de campo. Na Premier League, assim que a decisão é confirmada, uma reprodução em 3D do lance verificado é exibida nas transmissões e nos telões.

A imagem mostrará um "muro" branco representando a linha de impedimento e uma animação de "pulsação" na parte do corpo do atacante que ultrapassar esse "muro" em casos de lances de impedimento confirmado.

