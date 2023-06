Finais da NBA: Miami Heat x Denver Nuggets fazem jogo 3, nesta quarta-feira (7)

A- A+

Historicamente dizem que uma série de playoffs da NBA só inicia de fato quando ambas as equipes têm a oportunidade de jogar em casa. Após uma vitória para cada lado em Denver, chega o momento de dois jogos serem realizados em Miami.

A partida de número 3 entre Miami Heat e Denver Nuggets acontece nesta quarta-feira (7), com a bola laranja indo ao alto a partir das 21h30.

No primeiro duelo entre os times, parecia que o Denver Nuggets de Nikola Jokic não teria muita dificuldade nas finais e que Miami não estaria no páreo. Porém, no segundo confronto entre os times, o Heat mostrou novamente a capacidade competitiva da equipe, que contou com uma atuação fundamental de Bam Adebayo para roubar o mando de quadra de Denver.

Para o terceiro confronto, há a dúvida de qual formação Erik Spoelstra utilizará no Miami, se permanece com Kevin Love como titular ou se volta com Caleb Martin. Por outro lado, Michael Malone não deve mudar a formação clássica dos Nuggets.

Expectativa para a nova disputa dentro do garrafão entre Jokic e Adebayo. No último jogo, apesar dos 41 pontos e 11 rebotes, o sérvio não foi capaz de fazer a equipe de Denver vencer. Já Adebayo converteu 21 pontos e nove rebotes, além de acertos táticos que foram decisivos no confronto, tanto no ataque, quanto na defesa.



Prováveis formações

Miami Heat: Gabe Vincent, Jimmy Butler, Max Strus, Kevin Love (Caleb Martin) e Bam Adebayo.

Denver Nuggets: Jamal Murray, Caldwell-Pope, Michael Porter Jr, Aaron Gordon e Nikola Jokic

Horário: 21h30

Transmissão: ESPN e Band

