FINAIS DA NBA Finais de Conferência da NBA: saiba as datas dos confrontos e as trajetórias dos times envolvidos Nuggets x Lakers começam série nesta terça-feira (16)

Com a vitória do Boston Celtics no último domingo (14), no jogo sete diante do Philadelphia 76ers, todos os quatro times das finais de conferência da NBA foram definidos. Pelo lado oeste, Denver Nuggets e Los Angeles Lakers buscam vaga final. Já no lado leste, os Celtics terão o Miami Heat como adversário. As séries iniciam neste terça-feira (16).

Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

Donos da melhor campanha do lado oeste, o Denver Nuggets teve um fase de classificação muito regular. O time pouco oscilou e ainda pôde continuar contando com um Nikola Jokic com média de quase um triplo duplo por partida - quando um atleta alcança dois digitos em três estatísticas da partida, seja em pontos, assistências, rebotes, bloqueios e etc.

Nos playoffs, a equipe de Denver eliminou o Minnesota Timberwolves em uma série de apenas cinco jogos, 4x1, em que os adversários evitaram a varrida - quando um time vence todos os quatro jogos e acaba com o confronto - na prorrogação do quarto jogo. No segundo round, os Nuggets foram mais exigidos, indo até o sétimo e último jogo contra a forte equipe do Phoenix Suns. Kevin Durant, Chris Paul e Devin Booker até tentaram, mas não resistiram a eficiência coletiva de Denver que fechou a série por 4x3.

Por outro lado, o Los Angeles Lakers teve um caminho mais longo. A equipe de Lebron James e Anthony Davis atravessou primeiro pela repescagem, passando pelo Timberwolves em jogo único. Na primeira rodada dos playoffs, fizeram um das séries mais acalouradas da liga contra o Memphis Grizzlies. Os confrontos entre Dillon Brooks e Lebron James renderam muitas confusões, provocações e até suspensão para Brooks, que acabou eliminado por 4x2.

Na fase seguinte, uma disputa de grandes estrelas. A equipe de Los Angeles teve que encarar Stephen Curry e os Warriors, com seu característico jogo de transição rápido e bolas de três pontos. Ainda assim, os Lakers conseguiram novamente levar a melhor por 4x2. Com um Anthony Davis dominante dentro do garrafão, o protagonismo crescente de Austin Reaves, a genialidade de Lebron James e o histórico último quarto de Lonnie Walker no jogo quatro.

Boston Celtics x Miami Heat

Um dos melhores times da liga, segundo lugar no lado leste, atrás somente do Milwaukee Bucks, o Boston Celtics é um equipe com jogadores dominantes em todas as cinco posições e que mostram que qualquer um poder definir um jogo decisivo.

Liderados principalmente por Jayson Tatum, os Celtics eliminaram o Atlanta Hawks por 4x2. Apesar dos esforços de Trae Young, as maiores opções de Boston prevaleceram no final. Na segunda rodada, a equipe verde e branca teve o MVP da liga, Joel Embiid e o Philadelphia 76ers como adversários. Em confronto muito equilibrado do início ao fim, Boston venceu por 4x3, com show de Tatum no jogo sete, anotando 51 pontos, a maior pontuação de um jogador num jogo decisivo da história da NBA.

Já o Miami Heat viveu uma montanha russa de emoções. O time do treinador Erik Spoelstra perdeu para o Atlanta Hawks no primeiro jogo da repescagem, mesmo tendo a vantagem do jogo único em casa. Em seguida, chegou a estar perdendo e sendo eliminado para o Chicago Bulls, novamente em casa, ainda na fase de repescagem. Mas com um último quarto perfeito e um Jimmy Butler decisivo, a virada aconteceu e o Heat conseguiu assegurar uma vaga na fase final.

Iniciado os playoffs, Miami era o maior azarão e tinha pela frente o Milwaukee Bucks, equipe de melhor campanha na fase regular e Giannis Antetokoumpo, duas vezes melhor jogador da liga. Contudo, Butler, Adebayo e companhia não se assuturam e venceram a série por 4x1. Em seguida, venceram o consistente New York Knicks de Julius Randle e Jalen Brunson por 4x2, chegando pela segunda vez na final do leste nos últimos três anos.

Datas / Denver Nuggets x Los Angeles Lakers

16/05 - Nuggets x Lakers

18/05 - Nuggets x Lakers

20/05 - Lakers x Nuggets

22/05 - Lakers x Nuggets

24/05- Nuggets x Lakers

26/05 - Lakers x Nuggets

28/05 - Nuggets x Lakers

Datas / Boston Celtics x Miami Heat

17/05 - Celtics x Heat

19/05 - Celtics x Heat

21/05 - Heat x Celtics

23/05 - Heat x Celtics

25/05 - Celtics x Heat

27/05 - Heat x Celtics

29/05 - Celtics x Heat

