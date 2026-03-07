Finais de estaduais agitam o futebol brasileiro neste fim de semana; veja jogos

A- A+

Além do Campeonato Pernambucano, com Náutico x Sport, que se enfrentam neste domingo (8), nos Aflitos, outros importantes campeonatos estaduais chegam ao fim neste final de semana, com grandes clubes e clássicos do futebol nacional. As decisões têm início neste sábado com a final do Campeonato Baiano.

Às 17h, Bahia e Vitória se enfrentam na Arena Fonte Nova, em jogo único e com apenas tricolores no estádio. O BaVi desta decisão será o tira-teima do maior campeão em finais de estaduais disputadas pelos dois rivais. Até o momento, são 15 taças para cada lado.

No domingo, outros grandes confrontos do cenário brasileiro agitam todas as regiões do País. Todos com a presença das duas torcidas nos estádios. No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense disputam o título pela sexta vez nos últimos sete anos. Às 18h, as equipes se enfrentam no Maracanã, em jogo único. Enquanto o Rubro-negro terá a estreia do técnico Leonardo Jardim, o Tricolor espera manter o bom momento sob o comando de Luis Zubeldía para ficar com o caneco.

No mesmo horário, o Mineiro terá Atlético-MG e Cruzeiro decidindo a competição. A Raposa tenta pôr fim à uma sequência e tanto de taças seguidas levantadas pelo rival. Desde 2020, apenas o Galo subiu ao lugar mais alto do pódio no certame. Enquanto o Alvinegro busca o 51º título, o time celeste vai atrás da 39ª conquista.

No Pará, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, Paysandu, Grêmio e Palmeiras largaram na frente de seus oponentes, respectivamente, nas finais em ida e volta. No Mangueirão, no RePa, o Leão joga pelo empate para ficar com o título, depois de vencer o rival por 2x1. Já no Beira-Rio, o Grêmio tem vantagem ainda maior perante o Internacional. O Tricolor bateu o Colorado por 3x0, semana passada, e se perder por dois gols ainda fica com a taça. Ambos jogos são às 18h.

Às 20h30, o Palmeiras vai ao Jorge Ismael de Biasi encarar o Novorizontino. O Alviverde venceu a surpresa da competição por 1x0, na Arena Barueri, e fica com a taça em caso de empate.

Já no Ceará, às 18h, Ceará e Fortaleza chegam ao jogo derradeiro com tudo em aberto. No Clássico-Rei de ida, as equipes empataram em 1x1, e quem fizer o dever de casa neste domingo, no Castelão, fica com a taça. Novo resultado de igualdade leva o duelo para os pênaltis.

