Final contra o Flamengo: único jogador do PSG que já encarou o Rubro-Negro tem retrospecto positivo
Mesmo com sul-americanos no elenco, apenas Beraldo já atuou contra o time de Filipe Luís
Adversário do Flamengo na final da Copa Intercontinental, marcada para quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), o Paris Saint-Germain reencontrará um clube brasileiro após a derrota para o Botafogo no Mundial de Clubes disputado nos Estados Unidos. O histórico do clube parisiense diante de equipes do Brasil resume-se a uma única partida — e o retrospecto individual de seus atletas segue a mesma linha.
Entre todos os jogadores do elenco comandado por Luis Enrique, apenas um já enfrentou o Rubro-Negro: o zagueiro brasileiro Lucas Beraldo. Formado em Cotia e revelado pelo São Paulo, o defensor de 22 anos — hoje reserva no PSG — acumula três confrontos contra o Flamengo, todos em 2023, e nunca saiu derrotado.
Naquele ano, Beraldo esteve em campo por 90 minutos nas duas partidas da final da Copa do Brasil, vencida pelo São Paulo com um triunfo por 1 a 0 no Morumbis e um empate por 1 a 1 no Maracanã. Além da conquista, o zagueiro também integrou o time tricolor que venceu o Flamengo por 1 a 0 no Brasileirão, mantendo a invencibilidade diante dos cariocas.
Apesar de o PSG contar com outros sul-americanos, como Marquinhos e o equatoriano Willian Pacho, nenhum deles já enfrentou o Flamengo. Assim, Beraldo chega como o único jogador do plantel com experiência frente ao adversário da final — e com um retrospecto que, até aqui, só traz boas lembranças para o defensor.