Futebol Internacional Final da Champions League: Destino finalmente reúne Manchester City e Inter Partida acontece neste sábado (10), a partir das 16h, no Estádio Olímpico Ataturk, em Instambul

Pela primeira vez na história, Manchester City e Internazionale se encontram em uma partida oficial e, como palco para esse primeiro capítulo, a maior final entre clubes do mundo. Neste sábado (10), no Estádio Olímpico Ataturk, em Instambul, na Turquia, as equipes decidem a Taça da Liga dos Campeões, a partir das 16h. Para os ingleses, a partida pode render o primeiro título da competição, enquanto os italianos querem a quarta taça.

O fato de nunca terem se encontrado em competições europeias parece ter sido escrito perfeitamente pelo destino. Apesar do auge nos anos 60 de ambos os times, ainda assim não se encontraram nas principais competições europeias. Nas décadas seguintes viveram anos menos gloriosos, com os ingleses até disputando a terceira divisão nacional em 1999. A partir da década passada e os investimentos estrangeiros, foi a vez dos italianos terem mais dificuldades e passaram alguns anos longe da Champions, enquanto que o City chega pela quarta vez entre os quatro melhores times da Europa desde 2015.

A consistência inglesa nos últimos anos credencia o City de Pep Guardiola como favorito na final da atual temporada. Os citizens ainda não perderam na Champions e mostraram bom futebol nos principais jogos que tiveram até aqui, como o 4x0 em cima do Real Madrid na semifinal. Ruben Dias, zagueiro titular do Manchester, afirma que esse status da equipe não veio do nada, mas enxerga jogo muito igual na decisão.

"Esse favoritismo não está a ser atribuído por acaso. Para a gente o que importa somos nós mesmo, nossa postura amanhã, nossa leitura do adversário e mais que nada o que podemos fazer, que é aquilo que podemos controlar. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, numa final não há favoritos e aquilo que foi feito lá atrás não entra em conta", disse o português.

Por outro lado, por mais que tenha vivido alguns altos e baixos durante a temporada 2022/2023, a Inter de Simone Inzaghi mostrou um brio diferente nos momentos decisivos e o alto poder competitivo do time liderado por Lautaro Martínez levou a equipe vencer a Copa da Itália e chegar à final da Champions. O treinador italiano comentou sobre a experiência e as possibilidades que a equipe tem.

"É a minha primeira final de Champions e de todos os jogadores. Mas somos um time experiente, maduro, que jogou muitas finais e que temos jogadores que venceram Copa do Mundo e Eurocopa. Temos jovens jogadores e mais experientes e vamos usar todas as nossas armas nessa final", comentou Inzaghi.

Ficha Técnica

Manchester City: Ederson; Walker, Ruben Dias e Akanji; Stones, Rodri, Bernardo Silvam De Bruyne, Gundogan e Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çallhanoglu, Mhkitaryan (Brozovic) e Dimarco; Dzeko e Martínez

Local: Olímpico Ataturk (Istambul/Turquia)

Horário: 16h

Árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Assitentes: Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz (ambos da Polônia)

Transmissão: TNT Sports, SBT e HBO max.

