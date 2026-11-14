A- A+

COPA DO MUNDO 2030 Final da Copa do Mundo de 2030 na Espanha "é inegociável", diz chefe do futebol espanhol O Mundial de 2030 é coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos; Espanha e Marrocos pleiteiam a final do torneio

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, reiterou neste sábado (14) que a final da Copa do Mundo de 2030 será na Espanha e assegurou que não se cogita "uma retirada" da candidatura caso isso não ocorra.

O Mundial de 2030 é coorganizado por Portugal, Espanha e Marrocos, com pelo menos três partidas da primeira fase sendo realizadas na Argentina, no Uruguai e no Paraguai, como uma homenagem ao centenário da competição.

Espanha e Marrocos pleiteiam a final do torneio: os espanhóis apostam no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, ou no Camp Nou, em Barcelona. Já Rabat visa a construção de um estádio com capacidade para cerca de 115.000 espectadores em Benslimane, na região de Casablanca.

"Não existe outro plano que não seja a final ser na Espanha", afirmou Louzán neste sábado, durante um congresso na Cidade do Futebol de Las Rozas, nos arredores de Madri.

"Portanto, não cogito, neste momento, a possibilidade de a Espanha retirar sua candidatura, pois a hipótese de a Espanha não ser a sede da grande final sequer está em pauta", assegurou.

Louzán referia-se, assim, às declarações de Alberto Núñez Feijóo, candidato da direita espanhola à presidência do governo da Espanha nas eleições gerais de 29 de novembro, pleito no qual ele aparece como favorito.

Em uma entrevista concedida no dia 5 de novembro ao programa de televisão El Chiringuito, Feijóo defendeu que a final deve ser realizada na Espanha.

Questionado se, caso se tornasse presidente do Governo, defenderia a retirada da candidatura da Espanha para organizar a Copa do Mundo com o Marrocos obtendo o direito de sediar a final, Feijóo foi categórico: "Sim. A resposta é sim".

"Por que cogitar algo que a Espanha nem sequer concebeu, nem pré-concebeu, nem nada do tipo? Essa premissa não existe", insistiu o presidente da RFEF.

Louzán defendeu uma reunião entre os coorganizadores para "fortalecer esta candidatura", mas deixou claro que a realização da final na Espanha "é inegociável".

Louzán argumentou que a próxima Copa do Mundo "pertence ao continente europeu", do qual fazem parte a Espanha e Portugal, mas, como Portugal não aspira a sediar a final por não dispor de estádios adequados, a partida deve ser realizada na Espanha.

A decisão sobre o local da final do Mundial será tomada em 2028, "mas essa questão não é negociável", reiterou Louzán.

"Sabemos que este é o grande desafio que temos pela frente. Tem de ser a melhor Copa do Mundo da história, até porque é a Copa do Mundo do centenário", afirmou Louzán.

Uma delegação de técnicos da Fifa visitou, ao longo da semana, vários estádios espanhóis que pretendem sediar partidas do torneio.

Veja também