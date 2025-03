A- A+

Futebol Fifa confirma que final da Copa do Mundo de 2026 terá show no intervalo Entidade terá ajuda de integrantes da banda Coldplay para montar a lista de artistas que irão se apresentar na decisão do Mundial

Além do aumento do número de seleções participantes, a Copa do Mundo de 2026 terá outra novidade. Nesta quarta-feira (5), Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou que a final do maior torneio de futebol do mundo terá, pela primeira vez na história, um show durante o intervalo.

A decisão acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York, no dia 19 de julho de 2026.

“Este será um momento histórico para a Copa do Mundo FIFA e um espetáculo digno do maior evento esportivo do mundo”, escreveu Infantino em suas redes sociais.

A entidade terá ajuda de Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay, para escolher a lista de artistas que irão se apresentar na decisão do Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Vale lembrar que os shows no intervalo são comuns nos esportes americanos. O mais popular é o do Super Bowl, que nesta temporada recebeu o rapper Kendrick Lamar e a cantora SZA para cantar no meio da decisão entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs.

Além do show do intervalo, a Fifa também fará um evento na Times Square, principal avenida de Nova York. Conhecida pelos seus grandes painéis de led, a rua será palco de apresentações da decisão e da disputa do terceiro lugar.

Veja o anúncio de Infantino

"Foi um prazer falar com amigos e colegas presentes na FIFA World Cup 26™️: FIFA Commercial & Media Partners Convention em Dallas, onde discutimos alguns planos muito interessantes para a maior Copa do Mundo da FIFA em 2026.

Posso confirmar o primeiro show do intervalo em uma final da Copa do Mundo da FIFA em Nova York, Nova Jersey, em associação com a Global Citizen. Este será um momento histórico para a Copa do Mundo da FIFA e um show condizente com o maior evento esportivo do mundo.

Também falamos sobre como a FIFA tomará conta da Times Square no último final de semana da Copa do Mundo da FIFA em 2026, durante a partida final do bronze e a final.

Serão duas partidas incríveis, com alguns dos melhores jogadores do mundo, e que melhor maneira de celebrá-las do que na histórica Times Square em Nova York.

Meus agradecimentos, é claro, ao CEO da Global Citizen, Hugh Evans, e sua incrível equipe, por nos ajudar a organizar esses shows incríveis. Também quero agradecer a Chris Martin e Phil Harvey, do Coldplay, que trabalharão conosco na FIFA para finalizar a lista de artistas que se apresentarão durante o show do intervalo, bem como na Times Square."

