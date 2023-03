A- A+

Futebol Final da Copa Libertadores da América de 2023 será no Maracanã Última vez que o estádio foi sede da decisão continental foi em janeiro de 2021, com vitória do Palmeiras em cima do Santos

A final da Copa Libertadores da América de 2023 será no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A decisão foi anunciada pela Conmebol na noite desta quarta-feira (8). A entidade também comunicou que a decisão da Copa Sul-Americana será em Montevidéu, no Uruguai.

Será a segunda final no Maracanã desde que a Libertadores adotou a decisão em jogo único, com a sede definida antes do torneio. Na edição de 2020, com o jogo decisivo disputado em janeiro de 2021, o Palmeiras venceu o Santos, no Rio de Janeiro, levantando o troféu. Os demais locais escolhidos foram Peru (2019), Uruguai (2021) e Equador (2022).

