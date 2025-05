Final da Europa League: veja onde assistir e prováveis escalações de Tottenham e Manchester United

A- A+

O campeão da Liga Europa 2024/25 será conhecido nesta quarta-feira (21). Tottenham e Manchester United disputam o título da segunda maior competição de clubes do futebol europeu a partir das 16h (de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha. O vencedor ganhará vaga na próxima edição da Champions League.

Com duelo único, os times precisam de uma vitória simples para se sagrarem campeões. Em caso de empate no tempo regulamentar, o jogo se encaminha para a prorrogação. Se a igualdade persistir, o campeão será definido nos pênaltis.

Como chega o Tottenham?

Os Spurs chegam à final da Liga Europa em busca do terceiro título na competição. Na Premier League, a equipe viveu uma temporada muito abaixo do esperado e por pouco não foi rebaixada.

Na Liga Europa, o time inglês avançou após ficar em quarto lugar na classificação geral da primeira fase. No mata-mata, o Tottenham eliminou AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt e, na semifinal, desbancou o Bodo/Glimt.

Manchester United com o mesmo propósito

Com uma temporada também abaixo do esperado, o Manchester chega à final da Liga Europa com a esperança de conquistar um título relevante na temporada e espantar a má fase - além de, claro, conseguir uma vaga direta na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões.

Na Liga Europa, os Red Devils terminaram em terceiro na classificação geral da fase inicial e, nos mata-matas, eliminaram Real Sociedad, Lyon e o Athletic Bilbao.

Os dois finalistas fazem parte do “Big Six” do futebol inglês, grupo que reúne os seis principais clubes da Inglaterra.

Onde assistir Tottenham x Manchester United:

A grande decisão terá transmissão ao vivo na Band (TV aberta) e no canal do YouTube da Cazé TV (streaming).

Confira as prováveis escalações:

Tottenham: Vicário; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma, Bentancur; Johnson, Solanke, Richarlison. Técnico: Ange Postecoglou.

Manchester United: Onana; Yoro, De Ligt, Maguire; Mazraoui, Ugarte, Casemiro, Dorgu; Diallo, Højlund, Fernandes. Técnico: Rúben Amorim.



