Futebol

Final da Libertadores-2025 será disputada no Monumental de Lima

O estádio com capacidade para 80 mil espectadores, volta a sediar uma final após seis anos

Em 2019, o Estádio Monumental sediou a final entre Flamengo e River Plate.Em 2019, o Estádio Monumental sediou a final entre Flamengo e River Plate. - Foto: LUKA GONZALES/AFP

O Estádio Monumental de Lima vai sediar a final da Copa Libertadores de 2025, que será disputada no sábado, dia 29 de novembro, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (11).

O Monumental, com capacidade para 80 mil espectadores, compete com o Estádio Nacional, também localizado na capital peruana e com capacidade para 43 mil espectadores, para sediar a final.

Mas o estádio maior acabou sendo escolhido para ser o palco da partida, de acordo com Alejandro Domínguez, presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol, em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

Em 2019, o Estádio Monumental sediou a primeira final em jogo único do principal torneio de clubes das Américas, onde o Flamengo derrotou o argentino River Plate.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Alejandro Domínguez (@alejandrodominguezws)

O time carioca conquistou então seu segundo título continental com uma vitória de virada por 2 a 1.

Anteriormente, o título era disputado em jogos de ida e volta nos estádios das equipes finalistas.

Desde a mudança de formato, a grande final também já foi disputada no Rio de Janeiro, Montevidéu, Guayaquil e Buenos Aires.

