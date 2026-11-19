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Futebol Final da Libertadores de 2026 terá show no intervalo pela primeira vez na história DJ brasileiro Pedro Sampaio será a atração principal do evento no Estádio Centenário, em Montevidéu

A final da Libertadores de 2026 entre Palmeiras e Estudiantes terá, pela primeira vez na história, um show musical no intervalo nos moldes do Super Bowl. O DJ brasileiro Pedro Sampaio será a atração principal do evento, marcado para o próximo sábado, 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A apresentação terá duração de sete minutos e acontecerá dentro dos 15 minutos previstos para o intervalo. A iniciativa é uma parceria entre a Coca-Cola e a Conmebol, que criaram o Conmebol Libertadores Halftime Show por Coca-Cola.

O DJ brasileiro, Pedro Sampaio, será a principal atração da final da Libertadores 2026 Foto: Reprodução/Instagram

Conhecido por sucessos do funk brasileiro, Pedro Sampaio afirmou que quer fazer uma apresentação inesquecível. O show contará com seu balé e intervenções que aproximam o universo da música ao do futebol.

"Estar pela primeira vez no Uruguai e, justamente, em uma final da Libertadores torna tudo ainda mais especial. É uma honra viver esse momento ao lado da Coca-Cola, em um dos encontros mais grandiosos do futebol sul-americano. Vou levar toda essa energia para o palco, e podem esperar: quero fazer um show inesquecível, à altura da paixão de quem estiver acompanhando", afirmou o artista.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes acontecerá às 17h (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Esta será a segunda final consecutiva do time paulista, que ficou com o vice-campeonato em 2025, enquanto a equipe argentina não chegava na decisão desde 2009.

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