Futebol Final da Libertadores volta a ter prêmio de 'Jogador Mais Seguro' Troféu valoriza atleta mais sólido e confiável da decisão entre Flamengo e Palmeiras

A decisão da Conmebol Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, em Lima, no Peru marcará a segunda edição do prêmio ‘Jogador Mais Seguro’. A honraria será concedida ao atleta que demonstrar o desempenho mais sólido em termos de segurança e confiança nos momentos decisivos da partida, independentemente da posição em campo.

Criado no ano passado, o troféu, oferecido pela seguradora MAPFRE, patrocinadora oficial da competição, busca destacar jogadores que oferecem estabilidade às equipes e influenciam diretamente o resultado de grandes decisões.

A escolha do premiado ficará a cargo de um comitê técnico da CONMEBOL formado pelos ex-jogadores Nery Pumpido, goleiro campeão do mundo com a Argentina em 1986, e Clarence Acuña, ex-volante da seleção chilena.

A entrega ocorrerá no gramado logo após o apito final, realizada pelo CEO global da MAPFRE, Antonio Huertas. Em 2024, o zagueiro Alexander Barboza, então no Botafogo, foi o vencedor.

