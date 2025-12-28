A- A+

FUTEBOL Final de futebol termina com confusão generalizada em campo na Guatemala Mesmo derrotado no jogo de volta, clube conquista o campeonato Apertura; invasão de torcedores e brigas entre jogadores encerram a decisão

A final do torneio Apertura do futebol da Guatemala, disputada neste sábado, terminou em confusão generalizada no Estádio Manuel Felipe Carrera, na capital do país.



Apesar da derrota por 1 a 0 para o Municipal, o Antigua conquistou o título graças à vantagem construída no jogo de ida, mas a decisão ficou marcada por graves incidentes dentro do campo após o apito final.

Así terminó la final del torneo apertura 2025 entre @Rojos_Municipal y @soyantiguagfc pic.twitter.com/4GqeJjr89z — ThisIsLaLigaGT (@ThisIsLaLigaGT) December 28, 2025

Até o momento, as autoridades responsáveis pela segurança do estádio não informaram se houve pessoas detidas ou feridas em decorrência do tumulto. A confusão começou logo após o término da partida, quando torcedores invadiram o gramado e confrontos envolveram jogadores das duas equipes.





Imagens exibidas pela televisão local mostram atletas do Municipal perseguindo jogadores do Antigua e arremessando objetos, o que rapidamente evoluiu para agressões físicas entre integrantes dos dois clubes. Em meio ao caos, torcedores do Municipal também atacaram policiais com chutes. Após vários minutos, as forças de segurança conseguiram conter os distúrbios.

O presidente do Antigua, Manolo Callen, condenou os acontecimentos e classificou o episódio como “inaceitável”.

— É lamentável, infelizmente não podemos falar de futebol — afirmou o dirigente.

No jogo de ida da final, realizado em 21 de dezembro, o Antigua havia vencido o Municipal por 2 a 0. Com o resultado agregado de 2 a 1, a equipe confirmou o título do futebol guatemalteco e recebeu o troféu ao final da decisão, apesar do clima de tensão que marcou o encerramento da partida.

