Promovido pela Federação Internacional de Tenis (ITF), o Recife Open Tenis chega aos seus últimos dias de competição, no Prime Tennis Academy, na Imbiribeira, com entrada gratuita ao público. No sábado (09), ocorre a final do torneio de duplas entre Britto/Santos x Dutra Silva/Popko, e as semifinais de simples (Ficovich x Ribeiro e Popko x Alves), já no domingo (10) será disputada a finalíssima do torneio individual, a partir das 10h, na quadra principal.

Na disputa de simples, o Brasil ainda conta com dois atletas. O catarinense Eduardo Ribeiro venceu o duelo diante do amigo João Menezes 2x1 (6/4 - 2/6 - 7/5) e agora enfrenta o argentino Juan Ficovich - que bateu Daniel Dutra Silva por 2x0 (6/1 e 6/3) - na primeira semifinal do torneio. Ribeiro, que já teve o gosto da vitória na capital pernambucana em 2022, fala sobre como vem se sentindo no torneio. “Muito feliz por estar voltando para mais uma semifinal, conseguindo me encontrar de novo na quadra, isso é o mais importante. Agora é descansar, amanhã tem mais uma batalha, estou confiante, feliz e vamos com tudo”, disse o tenista de 25 anos.

No outro lado da chave, o paulista Mateus Alves bateu o argentino Leonardo Aboian por 2x0 (6/2 e 6/4). O adversário será o cazaque Dmitry Popko, que venceu o francês Paul Valsecchi também por 2x0 (6/2 e 6/3). Para Mateus, a atuação nas quartas de final foi a sua melhor apresentação até aqui. “Muito feliz por essa vitória nas quartas de final. Acho que foi a minha melhor vitória no torneio. Estava me sentindo muito bem na quadra, sacando muito bem, conseguindo ser agressivo e dominando o jogo inteiro”, analisou.

Duplas

Já na disputa entre duplas, é certeza que algum brasileiro sairá do Recife com o título em mãos. De um lado, a dupla Luís Britto e Paulo Santos, que chegam de um duplo 6/4 sobre o alemão Wessels e o brasileiro Barreiros, enfrentam o outro brasileiro Daniel Dutra Silva e o cazaque Dmitry Popko - mesmo atleta vivo no torneio de simples.

O Recife Open Tenis é um torneio masculino reconhecido internacionalmente, possui o aval da International Tennis Federations (ITF) e faz parte da categoria Futures da ITF, que terá torneios similares em outras 99 cidades do mundo, completando o circuito mundial. A disputa ainda conta com uma premiação de U$ 25 mil (R$ 123,7 mil na cotação atual).



Cronograma



Sábado (9)

Quadra Central - A partir das 11h

Mateus Alves x Dmitry Popko

Eduardo Ribeiro x Juan Ficovich

Britto/Saraiva x Dutra Silva/Popko

Domingo (10)

Quadra Central - A partir das 10h

Final de simples



