Beach Soccer Final do Campeonato Pernambucano Masculino de Beach Soccer acontece neste sábado (9) ZNV e Sport disputam o título, às 15h, no Santos Dumont em Boa Viagem.

O Campeonato Pernambucano de Beach Soccer 2023 chegou na sua finalíssima. A equipe do ZNV irá disputar o título contra a equipe do Sport.

Na semifinal, a equipe do ZNV eliminou o Náutico. Na outra semifinal, mesmo com uma grande atuação do goleiro Rafael Padilha (Campeão da Copa do Mundo de Beach Soccer pela Seleção Brasileira em 2017) pela equipe da UniNassau, o Sport conseguiu ser superior e garantir a classificação.

A competição é realizada pela agência A4 e chancelada pela Federação de Beach Soccer do Estado de Pernambuco, e também pela Confederação Brasileira de Beach Soccer.

A final acontece às 15h, no Santos Dumont, em Boa Viagem. O vencedor do torneio garante vaga para disputar a competição nacional de futebol de areia.

