VÔLEI DE PRAIA Final do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, no Recife, é marcada por protestos contra homofobia Última fase da competição aconteceu neste domingo (17), na praia do Pina

Neste domingo (17), o público que foi até a praia do Pina, na Zona Sul do Recife, acompanhou as disputas pelo pódio das categorias feminina e masculina do Top16 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Além da expectativa pelos resultados, o último dia de competição também foi marcado por protestos e pedidos de justiça em nome do jogador Anderson Melo, que sofreu ataques homofóbicos enquanto disputava uma partida na última quinta-feira (14).

Antes do início dos jogos, as duplas entraram em quadra carregando faixas com as frases “Homofobia é crime” e “Anderson Melo, essa luta é de todos!”.

Um alerta de conscientização também foi lido antes das partidas:

“Atenção, torcedores! Racismo, homofobia e outros atos discriminatórios são crime, e não podem fazer parte dos eventos do voleibol brasileiro. Manifestações como as ocorridas nas quadras externas não podem se repetir. Esporte é diversidade, tolerância, respeito e inclusão!”.

Fora de quadra, os atletas também fizeram questão de repudiar as atitudes preconceituosas da torcida.

“Isso é inadmissível. A gente vê coisas desse tipo acontecer em outros esportes e não esperávamos que isso fosse chegar até a nossa categoria, mas infelizmente chegou”, explicou o jogador André, que disputou o ouro em quadra. “Isso não vai conseguir perdurar porque os atletas estão unidos contra isso. Se acontecer de novo, iremos nos juntar outra vez e tomar as devidas providências”, finalizou.

Resultados

Na decisão da categoria masculina, os campeões pan-americanos George (PB) e André (ES) ficaram com o ouro após uma disputa apertada contra Heitor Frank (RJ) e Vinícius (ES), que levaram a prata. O jogo terminou em 2 sets a 1 (23/21, 13/21 e 15/7), após uma virada da dupla vencedora no tiebreak. O resultado positivo é o primeiro da temporada de 2024 para André e George.

“Na primeira etapa, infelizmente, não conseguimos ir tão bem. Nosso foco sempre é ganhar e está sendo um bom preparatório para o circuito mundial, que jogaremos aqui na semana que vem”, comentou André.

Dupla campeã da categoria masculina: George e André. Foto: Paullo Allmeida / Folha de Pernambuco

A disputa pelo terceiro lugar também levou grandes nomes da modalidade ao pódio neste domingo. No primeiro jogo da manhã, os atuais campeões mundiais Arthur (MS) e Adrielson (PR) venceram o bronze por 2 sets a 1 (21/16, 18/21, 15/9). contra a dupla Pedro (SE) e Gabriel Santiago (DF).

No feminino, a dupla Talita (AL) e Taiana (CE) enfrentou Thamela (ES) e Elize (ES).

Na disputa, as capixabas superaram o favoritismo das adversárias e levaram a melhor, garantindo o ouro com 2 sets a 0 (21/19 e 21/16).

Para Thamela, nem o calor impediu a vitória, que marcou um momento importante na trajetória das duas.

“Hoje foi um dos dias mais quentes, mas a energia da torcida ajudou muito. Concretizar o nosso trabalho com um título desses é sempre muito importante”, destacou.



