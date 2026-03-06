A- A+

Conscientização Final do Pernambucano entre Náutico e Sport terá ações de combate à violência contra mulher Dados indicam que, em dias de jogos de futebol, os registros de violência doméstica aumentam significativamente

O duelo entre Náutico e Sport, pela final do Campeonato Pernambucano, neste domingo (8), às 18h, nos Aflitos, também será marcado por uma mobilização contra a violência de gênero, aproveitando o Dia Internacional da Mulher.

O clube alvirrubro, a UNINASSAU e o Instituto Banco Vermelho irão promover ações com o objetivo de conscientizar o público no enfrentamento à violência de gênero.

Atletas de Náutico e Sport entrarão em campo carregando uma faixa com a mensagem “Feminicídio Zero”, reforçando o posicionamento coletivo de combate à violência contra as mulheres.

A iniciativa ainda vai contar com a instalação de um banco gigante na cor vermelha na sede do estádio. O símbolo do movimento convida torcedores e visitantes a refletirem sobre a gravidade do problema.

A escolha do ambiente esportivo para a mobilização não é aleatória. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que, em dias de jogos de futebol, os registros de violência doméstica aumentam significativamente. Segundo levantamento da entidade, boletins de ocorrência por ameaça contra mulheres crescem 23,7%, enquanto os casos de lesão corporal dolosa aumentam 20,8%, especialmente quando o time joga em casa.

A presidente do Instituto Banco Vermelho, Andrea Rodrigues, destaca a importância de levar o debate para espaços de grande visibilidade. “É fundamental utilizarmos ambientes como os estádios de futebol, que concentram milhares de pessoas, para promover mensagens de respeito e igualdade. O banco vermelho é um convite à reflexão e à ação coletiva”, afirma.

Além da intervenção com o banco vermelho, a UNINASSAU instalará duas cadeiras vazias no estádio, cada uma acompanhada de uma frase de impacto que simboliza o lugar que poderia estar ocupado por uma mulher vítima de feminicídio. A ação faz parte de um conjunto de iniciativas desenvolvidas pela Ser Educacional, mantenedora da instituição de ensino, voltadas à prevenção da violência contra a mulher.

Para Adriane Mendes, gerente de Governança Social da Ser Educacional, o esporte pode ser um importante aliado na transformação social. “Acreditamos que o esporte, assim como a educação, tem o poder de inspirar mudanças e mobilizar a sociedade. Ao levar essa mensagem para o estádio, conseguimos alcançar um público amplo e reforçar a importância do respeito e da paz também dentro e fora das arquibancadas”, afirma.

“É um orgulho para o Clube fazer parte dessa campanha. Entendemos o futebol como uma ferramenta de transformação social, e iniciativas como esta são fundamentais para ampliar a conscientização e chamar a atenção para um tema tão urgente quanto o combate ao feminicídio. Precisamos reforçar, sempre que possível, a importância do respeito, da dignidade e da paz - dentro e fora dos estádios”, afirmou Ana Lúcia Lira, gerente de marketing do Náutico.

